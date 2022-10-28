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في مؤخرة الرأس.. قناص حوثي يستهدف عامل بناء يمني برصاصة!

تلقاها بينما كان يعمل ومجموعة من أقرانه بأجر يومي وحالته خطيرة

تُواصل مليشيا الحوثي استهداف المدنيين من اليمنيين؛ حيث أصيب الشاب أسامة علي حكمي البالغ من العمر 19 عامًا، حينما كان يعمل مع مجموعة من العمال بالأجر اليومي في بناية أحد المنازل؛ وذلك في مدينة حيس بمحافظة الحديدة، غربي اليمن.

وأكدت وسائل إعلام يمنية أن القناص الحوثي كان متمركزًا في إحدى المزارع الواقعة شمال شرق المدينة، واستهدف "حكمي" بشكل مباشر في مؤخرة رأسه، ووصفت المصادر إصابته بالخطيرة.

فيما هرع العمال لإسعاف المصاب إلى النقطة الطبية التابعة للواء الـ7 عمالقة، وأجريت له الإسعافات الأولية، وتم تحويله على الفور إلى أحد مستشفيات العاصمة عدن ليتلقى كل العلاجات والرعاية الصحية، نظرًا لحالته الخطيرة.

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في مؤخرة الرأس.. قناص حوثي يستهدف عامل بناء يمني برصاصة!
سبق

تُواصل مليشيا الحوثي استهداف المدنيين من اليمنيين؛ حيث أصيب الشاب أسامة علي حكمي البالغ من العمر 19 عامًا، حينما كان يعمل مع مجموعة من العمال بالأجر اليومي في بناية أحد المنازل؛ وذلك في مدينة حيس بمحافظة الحديدة، غربي اليمن.

وأكدت وسائل إعلام يمنية أن القناص الحوثي كان متمركزًا في إحدى المزارع الواقعة شمال شرق المدينة، واستهدف "حكمي" بشكل مباشر في مؤخرة رأسه، ووصفت المصادر إصابته بالخطيرة.

فيما هرع العمال لإسعاف المصاب إلى النقطة الطبية التابعة للواء الـ7 عمالقة، وأجريت له الإسعافات الأولية، وتم تحويله على الفور إلى أحد مستشفيات العاصمة عدن ليتلقى كل العلاجات والرعاية الصحية، نظرًا لحالته الخطيرة.

28 أكتوبر 2021 - 22 ربيع الأول 1443
09:02 AM

في مؤخرة الرأس.. قناص حوثي يستهدف عامل بناء يمني برصاصة!

تلقاها بينما كان يعمل ومجموعة من أقرانه بأجر يومي وحالته خطيرة

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فهد كاملي - الرياض
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تُواصل مليشيا الحوثي استهداف المدنيين من اليمنيين؛ حيث أصيب الشاب أسامة علي حكمي البالغ من العمر 19 عامًا، حينما كان يعمل مع مجموعة من العمال بالأجر اليومي في بناية أحد المنازل؛ وذلك في مدينة حيس بمحافظة الحديدة، غربي اليمن.

وأكدت وسائل إعلام يمنية أن القناص الحوثي كان متمركزًا في إحدى المزارع الواقعة شمال شرق المدينة، واستهدف "حكمي" بشكل مباشر في مؤخرة رأسه، ووصفت المصادر إصابته بالخطيرة.

فيما هرع العمال لإسعاف المصاب إلى النقطة الطبية التابعة للواء الـ7 عمالقة، وأجريت له الإسعافات الأولية، وتم تحويله على الفور إلى أحد مستشفيات العاصمة عدن ليتلقى كل العلاجات والرعاية الصحية، نظرًا لحالته الخطيرة.

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