"مجهول كبري النورية" يفترش الأسفلت

يعاني من أمراض ويحتاج إلى الرعاية

بثياب بالية وحالة مزرية؛ يعيش أحد الأشخاص تحت كبري النورية مفترشًا الأسفلت، وملتحفًا بسقف

الكبري، منذ أكثر من شهر، مما جعله محطّ أنظار من يمرّون من ذلك الطريق، متسائلين عن حالته وسبب تواجده في ذلك الموقع.

وبحسب ما ذكره عدد من مرتادي الطريق، فإن هذا الشخص يعاني من مرض صحي، ويتضح ذلك من ملابسه المهترئة ومكان إقامته وتنقله بين المحال ليحصل على لقمة العيش التي تسدّ رمقه.

وطالبوا الجهات المعنية بالعاصمة المقدسة بضرورة متابعة هذه الحالة، ومدّ يد العون لهذا الشخص خشية أن يتعرض للدهس أو تسوء حالته نظرًا للظروف الجوية.