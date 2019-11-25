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البيئة: "بيش جازان" تسجل أعلى كمية هطولات مطرية اليوم

الأرصاد نبهت من أمطار غزيرة مصحوبة برياح وتساقط للبرد

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن محافظة بيش في جازان، سجلت أعلى كمية هطول مطري اليوم الاثنين.

وقالت عبر حسابها في "تويتر": سجّلت محطات #وزارة_البيئة_والمياه_والزراعة للرّصد الهيدرولوجي أعلى كميات لهطول الأمطار بالمملكة اليوم الاثنين بتاريخ ٢٨/ ٣/ ١٤٤١هـ في بيش بمنطقة جازان.

وكانت قد أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول، تشمل مدينة جازان، ومحافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان، وفيفا، وهروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ7 مساءً بمشيئة الله.

وزارة البيئة والمياه والزراعة جازان أمطار محافظة بيش

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البيئة: "بيش جازان" تسجل أعلى كمية هطولات مطرية اليوم
سبق

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن محافظة بيش في جازان، سجلت أعلى كمية هطول مطري اليوم الاثنين.

وقالت عبر حسابها في "تويتر": سجّلت محطات #وزارة_البيئة_والمياه_والزراعة للرّصد الهيدرولوجي أعلى كميات لهطول الأمطار بالمملكة اليوم الاثنين بتاريخ ٢٨/ ٣/ ١٤٤١هـ في بيش بمنطقة جازان.

وكانت قد أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول، تشمل مدينة جازان، ومحافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان، وفيفا، وهروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ7 مساءً بمشيئة الله.

25 نوفمبر 2019 - 28 ربيع الأول 1441
02:27 PM

البيئة: "بيش جازان" تسجل أعلى كمية هطولات مطرية اليوم

الأرصاد نبهت من أمطار غزيرة مصحوبة برياح وتساقط للبرد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,629

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن محافظة بيش في جازان، سجلت أعلى كمية هطول مطري اليوم الاثنين.

وقالت عبر حسابها في "تويتر": سجّلت محطات #وزارة_البيئة_والمياه_والزراعة للرّصد الهيدرولوجي أعلى كميات لهطول الأمطار بالمملكة اليوم الاثنين بتاريخ ٢٨/ ٣/ ١٤٤١هـ في بيش بمنطقة جازان.

وكانت قد أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول، تشمل مدينة جازان، ومحافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان، وفيفا، وهروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ7 مساءً بمشيئة الله.

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