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نائب أمير جازان يرأس اجتماع "لجنة تحقيق مبادرة الإسكان التنموي" بالمنطقة

استعرض سُبل تحديد الجدول الزمني لإيصال الخدمات العامة للمشاريع بالمحافظات

رأس اليوم الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، اجتماع لجنة تحقيق مبادرة وزارة الإسكان بالمنطقة، وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسة بالإمارة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة جميع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، منها استعراض ما تم بحثه والتوصل إليه من توصيات وقرارات خلال الاجتماع السابق للجنة، واستعراض مشاريع الإسكان التنموي والبرامج المعتمدة من الوزارة بالمنطقة، وسير العمل فيها، والسبل الكفيلة بتحديد الجدول الزمني لإيصال الخدمات العامة لمشاريع الإسكان التنموي بمختلف المحافظات والمراكز، إضافة إلى العديد من الموضوعات ذات العلاقة بالإسكان والخدمات المقدَّمة لأبناء المنطقة.

كما تم خلال الاجتماع بحث عدد من المقترحات التي تقدَّم بها الحضور، واستمع الجميع لتوجيهات نائب أمير المنطقة، وتم اتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة حيال ما تم بحثه من موضوعات.

حضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة جازان للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي، والمدير العام لفرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس حسن بن سالم السهيمي، وأعضاء اللجنة.

نائب أمير جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز وزارة الإسكان

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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نائب أمير جازان يرأس اجتماع "لجنة تحقيق مبادرة الإسكان التنموي" بالمنطقة
سبق

رأس اليوم الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، اجتماع لجنة تحقيق مبادرة وزارة الإسكان بالمنطقة، وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسة بالإمارة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة جميع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، منها استعراض ما تم بحثه والتوصل إليه من توصيات وقرارات خلال الاجتماع السابق للجنة، واستعراض مشاريع الإسكان التنموي والبرامج المعتمدة من الوزارة بالمنطقة، وسير العمل فيها، والسبل الكفيلة بتحديد الجدول الزمني لإيصال الخدمات العامة لمشاريع الإسكان التنموي بمختلف المحافظات والمراكز، إضافة إلى العديد من الموضوعات ذات العلاقة بالإسكان والخدمات المقدَّمة لأبناء المنطقة.

كما تم خلال الاجتماع بحث عدد من المقترحات التي تقدَّم بها الحضور، واستمع الجميع لتوجيهات نائب أمير المنطقة، وتم اتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة حيال ما تم بحثه من موضوعات.

حضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة جازان للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي، والمدير العام لفرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس حسن بن سالم السهيمي، وأعضاء اللجنة.

15 يناير 2020 - 20 جمادى الأول 1441
10:46 PM

نائب أمير جازان يرأس اجتماع "لجنة تحقيق مبادرة الإسكان التنموي" بالمنطقة

استعرض سُبل تحديد الجدول الزمني لإيصال الخدمات العامة للمشاريع بالمحافظات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رأس اليوم الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، اجتماع لجنة تحقيق مبادرة وزارة الإسكان بالمنطقة، وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسة بالإمارة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة جميع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، منها استعراض ما تم بحثه والتوصل إليه من توصيات وقرارات خلال الاجتماع السابق للجنة، واستعراض مشاريع الإسكان التنموي والبرامج المعتمدة من الوزارة بالمنطقة، وسير العمل فيها، والسبل الكفيلة بتحديد الجدول الزمني لإيصال الخدمات العامة لمشاريع الإسكان التنموي بمختلف المحافظات والمراكز، إضافة إلى العديد من الموضوعات ذات العلاقة بالإسكان والخدمات المقدَّمة لأبناء المنطقة.

كما تم خلال الاجتماع بحث عدد من المقترحات التي تقدَّم بها الحضور، واستمع الجميع لتوجيهات نائب أمير المنطقة، وتم اتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة حيال ما تم بحثه من موضوعات.

حضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة جازان للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي، والمدير العام لفرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس حسن بن سالم السهيمي، وأعضاء اللجنة.

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