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"الدفاع المدني" ينفذ فرضية حريق وتصاعد أدخنة كثيفة بمحطة القطار "منى 3"

"الخريف": أكدت جاهزية القوات لمواجهة أي حالات طارئة أثناء وجود الحجاج

نفذت قوات الدفاع المدني عند الساعة السادسة اليوم فرضية حريق وتصاعد أدخنة كثيفة بمحطة القطار (منى3)، وتمكن الدفاع المدني خلال الفرضية من تطبيق خطة الإسناد بين المناطق بالمشعر ومباشرة أعمال الإطفاء والإنقاذ والإسعاف وتنفيذ إجراءات الحماية المدنية (الإخلاء ـ الإخلاء الطبي ـ الإسناد الآلي البشري ـ إعادة الأوضاع).

ونجحت قوات الدفاع المدني خلال الفرضية في نقل الحجاج المصابين بسبب الحادث إلى المستشفيات من قبل الفرق الإسعافية بالهلال الأحمر ووزارة الصحة والخدمات الطبية، وأكملت إجراءات المعاينة والتحقيق للحادث وتسليمه للجهة المختصة.

وأكد قائد قوات الدفاع المدني بمشعر منى العميد مبارك الخريف، أن برنامج الاستعداد لقوات الدفاع المدني بمشعر منى يتضمن عدداً من الفرضيات والتجارب التطبيقية بهدف الوصول لأعلى درجات الجاهزية في الحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن، والوقاية من جميع المخاطر المحتملة خلال أعمال الحج، مبدياً شكره للجهات المشاركة في الفرضيات التطبيقية، بما في ذلك فرضية الحريق وتصاعد الأدخنة الكثيفة بمحطة القطار (منى3)، التي أثبتت فاعلية التنسيق بين القطاعات الصحية والأمنية في مواجهة مثل هذه المخاطر، لتفادي أي ملاحظات وتصحيحها للوصول للمستوى المطلوب في جميع أعمال الدفاع المدني بالحج.

وأوضح العميد الخريف أن الفرضية أكدت جاهزية قوات الدفاع المدني بمشعر منى لمواجهة أي حالات طارئة أثناء تواجد الحجاج بالمشعر, كما كشفت نجاح آليات التنسيق بين جميع الجهات المساندة في إطار العمل بروح الفريق الواحد في تنفيذ خطة الدفاع المدني خلال موسم الحج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الدفاع المدني" ينفذ فرضية حريق وتصاعد أدخنة كثيفة بمحطة القطار "منى 3"
سبق

نفذت قوات الدفاع المدني عند الساعة السادسة اليوم فرضية حريق وتصاعد أدخنة كثيفة بمحطة القطار (منى3)، وتمكن الدفاع المدني خلال الفرضية من تطبيق خطة الإسناد بين المناطق بالمشعر ومباشرة أعمال الإطفاء والإنقاذ والإسعاف وتنفيذ إجراءات الحماية المدنية (الإخلاء ـ الإخلاء الطبي ـ الإسناد الآلي البشري ـ إعادة الأوضاع).

ونجحت قوات الدفاع المدني خلال الفرضية في نقل الحجاج المصابين بسبب الحادث إلى المستشفيات من قبل الفرق الإسعافية بالهلال الأحمر ووزارة الصحة والخدمات الطبية، وأكملت إجراءات المعاينة والتحقيق للحادث وتسليمه للجهة المختصة.

وأكد قائد قوات الدفاع المدني بمشعر منى العميد مبارك الخريف، أن برنامج الاستعداد لقوات الدفاع المدني بمشعر منى يتضمن عدداً من الفرضيات والتجارب التطبيقية بهدف الوصول لأعلى درجات الجاهزية في الحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن، والوقاية من جميع المخاطر المحتملة خلال أعمال الحج، مبدياً شكره للجهات المشاركة في الفرضيات التطبيقية، بما في ذلك فرضية الحريق وتصاعد الأدخنة الكثيفة بمحطة القطار (منى3)، التي أثبتت فاعلية التنسيق بين القطاعات الصحية والأمنية في مواجهة مثل هذه المخاطر، لتفادي أي ملاحظات وتصحيحها للوصول للمستوى المطلوب في جميع أعمال الدفاع المدني بالحج.

وأوضح العميد الخريف أن الفرضية أكدت جاهزية قوات الدفاع المدني بمشعر منى لمواجهة أي حالات طارئة أثناء تواجد الحجاج بالمشعر, كما كشفت نجاح آليات التنسيق بين جميع الجهات المساندة في إطار العمل بروح الفريق الواحد في تنفيذ خطة الدفاع المدني خلال موسم الحج.

05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
09:25 PM

"الدفاع المدني" ينفذ فرضية حريق وتصاعد أدخنة كثيفة بمحطة القطار "منى 3"

"الخريف": أكدت جاهزية القوات لمواجهة أي حالات طارئة أثناء وجود الحجاج

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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نفذت قوات الدفاع المدني عند الساعة السادسة اليوم فرضية حريق وتصاعد أدخنة كثيفة بمحطة القطار (منى3)، وتمكن الدفاع المدني خلال الفرضية من تطبيق خطة الإسناد بين المناطق بالمشعر ومباشرة أعمال الإطفاء والإنقاذ والإسعاف وتنفيذ إجراءات الحماية المدنية (الإخلاء ـ الإخلاء الطبي ـ الإسناد الآلي البشري ـ إعادة الأوضاع).

ونجحت قوات الدفاع المدني خلال الفرضية في نقل الحجاج المصابين بسبب الحادث إلى المستشفيات من قبل الفرق الإسعافية بالهلال الأحمر ووزارة الصحة والخدمات الطبية، وأكملت إجراءات المعاينة والتحقيق للحادث وتسليمه للجهة المختصة.

وأكد قائد قوات الدفاع المدني بمشعر منى العميد مبارك الخريف، أن برنامج الاستعداد لقوات الدفاع المدني بمشعر منى يتضمن عدداً من الفرضيات والتجارب التطبيقية بهدف الوصول لأعلى درجات الجاهزية في الحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن، والوقاية من جميع المخاطر المحتملة خلال أعمال الحج، مبدياً شكره للجهات المشاركة في الفرضيات التطبيقية، بما في ذلك فرضية الحريق وتصاعد الأدخنة الكثيفة بمحطة القطار (منى3)، التي أثبتت فاعلية التنسيق بين القطاعات الصحية والأمنية في مواجهة مثل هذه المخاطر، لتفادي أي ملاحظات وتصحيحها للوصول للمستوى المطلوب في جميع أعمال الدفاع المدني بالحج.

وأوضح العميد الخريف أن الفرضية أكدت جاهزية قوات الدفاع المدني بمشعر منى لمواجهة أي حالات طارئة أثناء تواجد الحجاج بالمشعر, كما كشفت نجاح آليات التنسيق بين جميع الجهات المساندة في إطار العمل بروح الفريق الواحد في تنفيذ خطة الدفاع المدني خلال موسم الحج.

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