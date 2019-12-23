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"سبق" تنشر تفاصيل حادث المعلمة نسرين النوفل.. والدعوات تصعد باسمها لترند تويتر

طالبات ومعلمات وأمهات يعددون مواقفها وحسن تعاملها وحرصها

كشف مقطع فيديو، حصلت عليه "سبق" تفاصيل الحادث المؤلم، الذي أصيبت فيه معلمة القرآن الكريم نسرين النوفل واثنتين من قريباتها، وفقدت فيه ابنتيها جنى ولين.

الفيديو الذي تعتذر "سبق" عن نشره، رصدته كاميرات المراقبة حيث كانت تسير المعلمة وبناتها واثنتان من قريباتها جوار مركبات متوقفة على الرصيف، وبشكل مفاجئ انحرفت المركبة لتتجه وترتطم بمركبة متوقفة جوار الطريق ثم بالمعلمة وبناتها، و انحرفت بعدها لتصطدم بالأشجار.

ووفقاً للمعلومات لاتزال المعلمة نسرين وقريباتها يخضعن للرعاية الطبية في قسم العناية الفائقة.

وكان هاشتاق " #نسرين_النوفل " وصل الترند في السعودية، وسط دعوات لها بالشفاء العاجل؛ حيث شارك في الترند طالبات وزميلات معلمة القرآن الكريم " نسرين النوفل "، وأمهات الطالبات، متحدثين عن طيب أخلاقها، وحسن تعاملها ومحبة الطالبات لها، وحرصها على تعليم الطالبات واهتمامها بمصلى المدرسة.

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"سبق" تنشر تفاصيل حادث المعلمة نسرين النوفل.. والدعوات تصعد باسمها لترند تويتر
سبق

كشف مقطع فيديو، حصلت عليه "سبق" تفاصيل الحادث المؤلم، الذي أصيبت فيه معلمة القرآن الكريم نسرين النوفل واثنتين من قريباتها، وفقدت فيه ابنتيها جنى ولين.

الفيديو الذي تعتذر "سبق" عن نشره، رصدته كاميرات المراقبة حيث كانت تسير المعلمة وبناتها واثنتان من قريباتها جوار مركبات متوقفة على الرصيف، وبشكل مفاجئ انحرفت المركبة لتتجه وترتطم بمركبة متوقفة جوار الطريق ثم بالمعلمة وبناتها، و انحرفت بعدها لتصطدم بالأشجار.

ووفقاً للمعلومات لاتزال المعلمة نسرين وقريباتها يخضعن للرعاية الطبية في قسم العناية الفائقة.

وكان هاشتاق " #نسرين_النوفل " وصل الترند في السعودية، وسط دعوات لها بالشفاء العاجل؛ حيث شارك في الترند طالبات وزميلات معلمة القرآن الكريم " نسرين النوفل "، وأمهات الطالبات، متحدثين عن طيب أخلاقها، وحسن تعاملها ومحبة الطالبات لها، وحرصها على تعليم الطالبات واهتمامها بمصلى المدرسة.

22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443
09:06 PM
اخر تعديل
23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443
01:09 AM

"سبق" تنشر تفاصيل حادث المعلمة نسرين النوفل.. والدعوات تصعد باسمها لترند تويتر

طالبات ومعلمات وأمهات يعددون مواقفها وحسن تعاملها وحرصها

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
20
69,333

كشف مقطع فيديو، حصلت عليه "سبق" تفاصيل الحادث المؤلم، الذي أصيبت فيه معلمة القرآن الكريم نسرين النوفل واثنتين من قريباتها، وفقدت فيه ابنتيها جنى ولين.

الفيديو الذي تعتذر "سبق" عن نشره، رصدته كاميرات المراقبة حيث كانت تسير المعلمة وبناتها واثنتان من قريباتها جوار مركبات متوقفة على الرصيف، وبشكل مفاجئ انحرفت المركبة لتتجه وترتطم بمركبة متوقفة جوار الطريق ثم بالمعلمة وبناتها، و انحرفت بعدها لتصطدم بالأشجار.

ووفقاً للمعلومات لاتزال المعلمة نسرين وقريباتها يخضعن للرعاية الطبية في قسم العناية الفائقة.

وكان هاشتاق " #نسرين_النوفل " وصل الترند في السعودية، وسط دعوات لها بالشفاء العاجل؛ حيث شارك في الترند طالبات وزميلات معلمة القرآن الكريم " نسرين النوفل "، وأمهات الطالبات، متحدثين عن طيب أخلاقها، وحسن تعاملها ومحبة الطالبات لها، وحرصها على تعليم الطالبات واهتمامها بمصلى المدرسة.

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