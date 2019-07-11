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انفجار غامض يدمر فرع مطعم شهير في ولاية أمريكية

لم يكن فيه أي شخص

دمر انفجار غامض أحد فروع مطعم دجاج كنتاكي في ولاية كارولاينا الشمالية في الولايات المتحدة، اليوم (الخميس)، حسبما نقلت "سبوتنيك" عن "أسوشيتد برس".

وأوضحت شرطة ولاية كارولينا الشمالية في بيان لها، أنه لم يكن أحد متواجدًا في فرع المطعم الشهير وقت وقوع الانفجار الذي وقع ليلًا.

ونشرت الشرطة صورًا للانفجار تُظهر المبنى المنهار مع وجود حطام متناثر على الطريق وفي جميع أنحاء ساحة انتظار السيارات، فيما تركت علامة المطعم "كنتاكي فرايد تشيكن".

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انفجار غامض يدمر فرع مطعم شهير في ولاية أمريكية
سبق

دمر انفجار غامض أحد فروع مطعم دجاج كنتاكي في ولاية كارولاينا الشمالية في الولايات المتحدة، اليوم (الخميس)، حسبما نقلت "سبوتنيك" عن "أسوشيتد برس".

وأوضحت شرطة ولاية كارولينا الشمالية في بيان لها، أنه لم يكن أحد متواجدًا في فرع المطعم الشهير وقت وقوع الانفجار الذي وقع ليلًا.

ونشرت الشرطة صورًا للانفجار تُظهر المبنى المنهار مع وجود حطام متناثر على الطريق وفي جميع أنحاء ساحة انتظار السيارات، فيما تركت علامة المطعم "كنتاكي فرايد تشيكن".

11 يوليو 2019 - 8 ذو القعدة 1440
08:53 PM

انفجار غامض يدمر فرع مطعم شهير في ولاية أمريكية

لم يكن فيه أي شخص

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دمر انفجار غامض أحد فروع مطعم دجاج كنتاكي في ولاية كارولاينا الشمالية في الولايات المتحدة، اليوم (الخميس)، حسبما نقلت "سبوتنيك" عن "أسوشيتد برس".

وأوضحت شرطة ولاية كارولينا الشمالية في بيان لها، أنه لم يكن أحد متواجدًا في فرع المطعم الشهير وقت وقوع الانفجار الذي وقع ليلًا.

ونشرت الشرطة صورًا للانفجار تُظهر المبنى المنهار مع وجود حطام متناثر على الطريق وفي جميع أنحاء ساحة انتظار السيارات، فيما تركت علامة المطعم "كنتاكي فرايد تشيكن".

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