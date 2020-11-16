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العارضة.. أولياء أمور طلاب "أبو الغرفة": طالبنا بـ"4 G" فانطفأ البرج بسبب الديزل

مناشدين بسرعة إنهاء معاناتهم وخاصة مع قرب الاختبارات النهائية لأبنائهم وبناتهم

جدد أولياء أمور طلاب قرية أبو الغرفة بمحافظة العارضة شرق منطقة "جازان" مناشدتهم لشركة الاتصالات السعودية بتدعيم البرج بخدمة "4 G" بجانب إيجاد حلول لانقطاع الشبكة نتيجة لخروج البرج عن الخدمة بسبب الديزل، موضحين بأن الفترة الحالية وخاصة مع قرب الاختبارات النهائية للطلاب والطالبات الأمر لا يحتمل أي انقطاع والذي قد يؤثر سلباً على نتائجهم.

وأشاروا إلى أن الخدمة حالياً ضعيفة، ولا تخدم الطلاب بالشكل الصحيح من خلال منصة مدرستي ما يضطر البعض للبحث في مواقع أخرى خارج القرية على الرغم من قرب البرج من قريتهم والذي يبعد حوالي 300 متر فقط.

وأكد السكان بأنهم هم من تقدموا بطلب تركيب البرج من أجل تدعيم الشبكة في القرية والقرى المجاورة لها لكن المؤسف أننا نشاهد البرج ولا ننعم بخدمته وقالوا: أملنا في شركة الاتصالات السعودية وهيئة الاتصالات كبير بسرعة حل المشكلة ومحاولة تدعيم البرج لتكون الشبكة أقوى من ذلك.

وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد كشفت عن خطوات تقديم شكوى ضد مزودي الخدمات والتي جاء من ضمنها تدني مستوى الخدمة وانقطاعها؛ وذلك من خلال نظام الشكاوى بموقع الهيئة الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.

يشار إلى أن وزارة التعليم كانت قد أقرت الدراسة والاختبارات النهائية خلال الفصل الأول عن بعد نتيجة لاستمرار الظروف الراهنة.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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العارضة.. أولياء أمور طلاب "أبو الغرفة": طالبنا بـ"4 G" فانطفأ البرج بسبب الديزل
سبق

جدد أولياء أمور طلاب قرية أبو الغرفة بمحافظة العارضة شرق منطقة "جازان" مناشدتهم لشركة الاتصالات السعودية بتدعيم البرج بخدمة "4 G" بجانب إيجاد حلول لانقطاع الشبكة نتيجة لخروج البرج عن الخدمة بسبب الديزل، موضحين بأن الفترة الحالية وخاصة مع قرب الاختبارات النهائية للطلاب والطالبات الأمر لا يحتمل أي انقطاع والذي قد يؤثر سلباً على نتائجهم.

وأشاروا إلى أن الخدمة حالياً ضعيفة، ولا تخدم الطلاب بالشكل الصحيح من خلال منصة مدرستي ما يضطر البعض للبحث في مواقع أخرى خارج القرية على الرغم من قرب البرج من قريتهم والذي يبعد حوالي 300 متر فقط.

وأكد السكان بأنهم هم من تقدموا بطلب تركيب البرج من أجل تدعيم الشبكة في القرية والقرى المجاورة لها لكن المؤسف أننا نشاهد البرج ولا ننعم بخدمته وقالوا: أملنا في شركة الاتصالات السعودية وهيئة الاتصالات كبير بسرعة حل المشكلة ومحاولة تدعيم البرج لتكون الشبكة أقوى من ذلك.

وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد كشفت عن خطوات تقديم شكوى ضد مزودي الخدمات والتي جاء من ضمنها تدني مستوى الخدمة وانقطاعها؛ وذلك من خلال نظام الشكاوى بموقع الهيئة الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.

يشار إلى أن وزارة التعليم كانت قد أقرت الدراسة والاختبارات النهائية خلال الفصل الأول عن بعد نتيجة لاستمرار الظروف الراهنة.

16 نوفمبر 2020 - 1 ربيع الآخر 1442
11:41 PM

العارضة.. أولياء أمور طلاب "أبو الغرفة": طالبنا بـ"4 G" فانطفأ البرج بسبب الديزل

مناشدين بسرعة إنهاء معاناتهم وخاصة مع قرب الاختبارات النهائية لأبنائهم وبناتهم

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قاسم الخبراني - جازان
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جدد أولياء أمور طلاب قرية أبو الغرفة بمحافظة العارضة شرق منطقة "جازان" مناشدتهم لشركة الاتصالات السعودية بتدعيم البرج بخدمة "4 G" بجانب إيجاد حلول لانقطاع الشبكة نتيجة لخروج البرج عن الخدمة بسبب الديزل، موضحين بأن الفترة الحالية وخاصة مع قرب الاختبارات النهائية للطلاب والطالبات الأمر لا يحتمل أي انقطاع والذي قد يؤثر سلباً على نتائجهم.

وأشاروا إلى أن الخدمة حالياً ضعيفة، ولا تخدم الطلاب بالشكل الصحيح من خلال منصة مدرستي ما يضطر البعض للبحث في مواقع أخرى خارج القرية على الرغم من قرب البرج من قريتهم والذي يبعد حوالي 300 متر فقط.

وأكد السكان بأنهم هم من تقدموا بطلب تركيب البرج من أجل تدعيم الشبكة في القرية والقرى المجاورة لها لكن المؤسف أننا نشاهد البرج ولا ننعم بخدمته وقالوا: أملنا في شركة الاتصالات السعودية وهيئة الاتصالات كبير بسرعة حل المشكلة ومحاولة تدعيم البرج لتكون الشبكة أقوى من ذلك.

وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد كشفت عن خطوات تقديم شكوى ضد مزودي الخدمات والتي جاء من ضمنها تدني مستوى الخدمة وانقطاعها؛ وذلك من خلال نظام الشكاوى بموقع الهيئة الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.

يشار إلى أن وزارة التعليم كانت قد أقرت الدراسة والاختبارات النهائية خلال الفصل الأول عن بعد نتيجة لاستمرار الظروف الراهنة.

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