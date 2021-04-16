وثّق حساب إمارة منطقة مكة المكرمة مقطع فيديو لحظة هطول الأمطار الخفيفة على المسجد الحرام أثناء صلاة التراويح في أجواء إيمانية وروحانية بشرف المكان والزمان بالمسجد الحرام. وقد توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة في عدة مناطق بالمملكة، حيث قال المركز عبر حسابه في تويتر: أمطار متوسطة إلى غزيرة يومي الجمعة والسبت على المدينة المنورة وحائل والأجزاء الشمالية والغربية لمنطقة الرياض.

وثّقتها الإمارة... شاهد لحظات هطول أمطار على المسجد الحرام أثناء التراويح هادي العصيمي سبق 2021-04-16 وثّق حساب إمارة منطقة مكة المكرمة مقطع فيديو لحظة هطول الأمطار الخفيفة على المسجد الحرام أثناء صلاة التراويح في أجواء إيمانية وروحانية بشرف المكان والزمان بالمسجد الحرام.



وقد توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة في عدة مناطق بالمملكة، حيث قال المركز عبر حسابه في تويتر: أمطار متوسطة إلى غزيرة يومي الجمعة والسبت على المدينة المنورة وحائل والأجزاء الشمالية والغربية لمنطقة الرياض.

16 إبريل 2021 - 4 رمضان 1442 11:43 PM

اخر تعديل 17 إبريل 2021 - 5 رمضان 1442 12:04 AM

وثّقتها الإمارة... شاهد لحظات هطول أمطار على المسجد الحرام أثناء التراويح في أجواء إيمانية وروحانية بشرف المكان والزمان





A A A





3 مشاركة

وثّق حساب إمارة منطقة مكة المكرمة مقطع فيديو لحظة هطول الأمطار الخفيفة على المسجد الحرام أثناء صلاة التراويح في أجواء إيمانية وروحانية بشرف المكان والزمان بالمسجد الحرام.



وقد توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة في عدة مناطق بالمملكة، حيث قال المركز عبر حسابه في تويتر: أمطار متوسطة إلى غزيرة يومي الجمعة والسبت على المدينة المنورة وحائل والأجزاء الشمالية والغربية لمنطقة الرياض.