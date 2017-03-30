النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"السياحة": التأشيرة السياحية ما زالت معلقة وتابعوا الموقع الرسمي

بدء التعليق منذ عام

كشف الحساب الرسمي لوزارة السياحة السعودية "روح السعودية" عن عدم حدوث أي تغيير في قرارات تعليق منح التأشيرة السياحية للدخول إلى المملكة، حيث رد الحساب على الاستفسار عن فتح التأشيرات السياحية في الوقت الحالي.

وكان الرد: "بسبب جائحة كورونا تم تعليق إصدار التأشيرات السياحية حاليًا وسيتم الإعلان عن جميع التحديثات المتعلقة بهذا الأمر عن طريق الموقع الرسمي للوزارة".

وكانت وزارة السياحة السعودية، بالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة قد علقت إصدار التأشيرات السياحية منذ عام بسبب انتشار جائحة كوفيد 19، وبدأ تعليق منح التأشيرات لبعض الدول ثم ما لبث أن عمم التعليق ليشمل جميع الجنسيات حتى الوقت الحالي.

وتشير الوزارة إلى أن الهدف النهائي هو توفير أقصى درجات الحماية للمواطنين والمقيمين، مبينة أن هذه الإجراءات مؤقتة وتخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة.

وزارة السياحة

الرئيسية/ سياحة / سياحة داخلية

اعلان
"السياحة": التأشيرة السياحية ما زالت معلقة وتابعوا الموقع الرسمي
سبق

كشف الحساب الرسمي لوزارة السياحة السعودية "روح السعودية" عن عدم حدوث أي تغيير في قرارات تعليق منح التأشيرة السياحية للدخول إلى المملكة، حيث رد الحساب على الاستفسار عن فتح التأشيرات السياحية في الوقت الحالي.

وكان الرد: "بسبب جائحة كورونا تم تعليق إصدار التأشيرات السياحية حاليًا وسيتم الإعلان عن جميع التحديثات المتعلقة بهذا الأمر عن طريق الموقع الرسمي للوزارة".

وكانت وزارة السياحة السعودية، بالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة قد علقت إصدار التأشيرات السياحية منذ عام بسبب انتشار جائحة كوفيد 19، وبدأ تعليق منح التأشيرات لبعض الدول ثم ما لبث أن عمم التعليق ليشمل جميع الجنسيات حتى الوقت الحالي.

وتشير الوزارة إلى أن الهدف النهائي هو توفير أقصى درجات الحماية للمواطنين والمقيمين، مبينة أن هذه الإجراءات مؤقتة وتخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة.

30 مارس 2021 - 17 شعبان 1442
02:33 PM

"السياحة": التأشيرة السياحية ما زالت معلقة وتابعوا الموقع الرسمي

بدء التعليق منذ عام

A A A
خالد خليل - الرياض
0
432

كشف الحساب الرسمي لوزارة السياحة السعودية "روح السعودية" عن عدم حدوث أي تغيير في قرارات تعليق منح التأشيرة السياحية للدخول إلى المملكة، حيث رد الحساب على الاستفسار عن فتح التأشيرات السياحية في الوقت الحالي.

وكان الرد: "بسبب جائحة كورونا تم تعليق إصدار التأشيرات السياحية حاليًا وسيتم الإعلان عن جميع التحديثات المتعلقة بهذا الأمر عن طريق الموقع الرسمي للوزارة".

وكانت وزارة السياحة السعودية، بالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة قد علقت إصدار التأشيرات السياحية منذ عام بسبب انتشار جائحة كوفيد 19، وبدأ تعليق منح التأشيرات لبعض الدول ثم ما لبث أن عمم التعليق ليشمل جميع الجنسيات حتى الوقت الحالي.

وتشير الوزارة إلى أن الهدف النهائي هو توفير أقصى درجات الحماية للمواطنين والمقيمين، مبينة أن هذه الإجراءات مؤقتة وتخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,658
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,688
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,757
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,951

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة