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"بلدية بقعاء" تُكثّف أعمال تأهيل الشوارع والميادين للارتقاء بجودة الخدمات

صيانة للأرصفة المتهالكة وإعادة دهان البردورات للإسهام في تحسين المشهد الحضري

كثّفت بلدية محافظة بقعاء، أعمال تأهيل الشوارع والميادين العامة؛ بهدف الارتقاء بجودة الخدمات، ومعالجة التشوه البصري.

وقال مدير إدارة الإعلام ببلدية بقعاء، عبدالله العمير لـ"سبق": إنه حسب توجيهات رئيس بلدية بقعاء المهندس طلال بن علي الشريف؛ فقد قامت البلدية بأعمال صيانة للأرصفة المتهالكة، وإعادة دهان البردورات بطول (3500)م طوليًّا، وتركيب أنترلوك بأشكال ذات أبعاد ثلاثية بمساحة (2900)م٢؛ لإضفاء جمالية على الأرصفة، والإسهام في تحسين المشهد الحضري.

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"بلدية بقعاء" تُكثّف أعمال تأهيل الشوارع والميادين للارتقاء بجودة الخدمات
سبق

كثّفت بلدية محافظة بقعاء، أعمال تأهيل الشوارع والميادين العامة؛ بهدف الارتقاء بجودة الخدمات، ومعالجة التشوه البصري.

وقال مدير إدارة الإعلام ببلدية بقعاء، عبدالله العمير لـ"سبق": إنه حسب توجيهات رئيس بلدية بقعاء المهندس طلال بن علي الشريف؛ فقد قامت البلدية بأعمال صيانة للأرصفة المتهالكة، وإعادة دهان البردورات بطول (3500)م طوليًّا، وتركيب أنترلوك بأشكال ذات أبعاد ثلاثية بمساحة (2900)م٢؛ لإضفاء جمالية على الأرصفة، والإسهام في تحسين المشهد الحضري.

26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443
11:57 AM

"بلدية بقعاء" تُكثّف أعمال تأهيل الشوارع والميادين للارتقاء بجودة الخدمات

صيانة للأرصفة المتهالكة وإعادة دهان البردورات للإسهام في تحسين المشهد الحضري

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
1
1,086

كثّفت بلدية محافظة بقعاء، أعمال تأهيل الشوارع والميادين العامة؛ بهدف الارتقاء بجودة الخدمات، ومعالجة التشوه البصري.

وقال مدير إدارة الإعلام ببلدية بقعاء، عبدالله العمير لـ"سبق": إنه حسب توجيهات رئيس بلدية بقعاء المهندس طلال بن علي الشريف؛ فقد قامت البلدية بأعمال صيانة للأرصفة المتهالكة، وإعادة دهان البردورات بطول (3500)م طوليًّا، وتركيب أنترلوك بأشكال ذات أبعاد ثلاثية بمساحة (2900)م٢؛ لإضفاء جمالية على الأرصفة، والإسهام في تحسين المشهد الحضري.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,958
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,731
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,918
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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