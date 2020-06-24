النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عقيلة صالح: الشعب الليبي يطلب رسمياً من مصر التدخل العسكري إذا اقتضت الضرورة

قال: سيكون شرعياً وبناءً على تفويض شعبي وسنطلب مساندتهم لجيشنا حال اختراق سرت

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إن الشعب الليبي يطلب رسمياً من مصر التدخل العسكري إذا اقتضت الضرورة.

وأضاف في تصريحات له اليوم: التدخل المصري سيكون شرعياً وبناءً على تفويض من الشعب الليبي وسنطلب مساندة الجيش المصري لنظيره الليبي حال اختراق سرت.

وتابع: مجلس النواب الليبي هو السلطة الوحيدة المنتخبة والممثلة للشعب ولا بد من حل الميليشيات المسلحة في طرابلس طوعاً أو كرهاً.

وكشف صالح أن تركيا أحضرت أكثر من 15 ألفاً من المرتزقة إلى طرابلس وأن السلاح يصل جهاراً نهاراً إلى الميليشيات المسلحة في ليبيا.

ليبيا

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
عقيلة صالح: الشعب الليبي يطلب رسمياً من مصر التدخل العسكري إذا اقتضت الضرورة
سبق

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إن الشعب الليبي يطلب رسمياً من مصر التدخل العسكري إذا اقتضت الضرورة.

وأضاف في تصريحات له اليوم: التدخل المصري سيكون شرعياً وبناءً على تفويض من الشعب الليبي وسنطلب مساندة الجيش المصري لنظيره الليبي حال اختراق سرت.

وتابع: مجلس النواب الليبي هو السلطة الوحيدة المنتخبة والممثلة للشعب ولا بد من حل الميليشيات المسلحة في طرابلس طوعاً أو كرهاً.

وكشف صالح أن تركيا أحضرت أكثر من 15 ألفاً من المرتزقة إلى طرابلس وأن السلاح يصل جهاراً نهاراً إلى الميليشيات المسلحة في ليبيا.

24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
10:47 AM

عقيلة صالح: الشعب الليبي يطلب رسمياً من مصر التدخل العسكري إذا اقتضت الضرورة

قال: سيكون شرعياً وبناءً على تفويض شعبي وسنطلب مساندتهم لجيشنا حال اختراق سرت

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
3,100

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إن الشعب الليبي يطلب رسمياً من مصر التدخل العسكري إذا اقتضت الضرورة.

وأضاف في تصريحات له اليوم: التدخل المصري سيكون شرعياً وبناءً على تفويض من الشعب الليبي وسنطلب مساندة الجيش المصري لنظيره الليبي حال اختراق سرت.

وتابع: مجلس النواب الليبي هو السلطة الوحيدة المنتخبة والممثلة للشعب ولا بد من حل الميليشيات المسلحة في طرابلس طوعاً أو كرهاً.

وكشف صالح أن تركيا أحضرت أكثر من 15 ألفاً من المرتزقة إلى طرابلس وأن السلاح يصل جهاراً نهاراً إلى الميليشيات المسلحة في ليبيا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,358
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,273
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,148
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,513

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة