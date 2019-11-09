"سعود بن نايف" يرعى حفل الاستقبال السنوي لغرفة الشرقية.. الثلاثاء

"الخالدي": يسهم في دعم الحراك الاقتصادي في المنطقة

تنظم غرفة الشرقية، الثلاثاء، المقبل، بمشيئة الله، حفل الاستقبال السنوي لرجال الأعمال لعام 2019، برعاية أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز.

ويهدف الحفل الذي من المقرر أن يحضره رجال الأعمال في المنطقة، وعدد من المسؤولين الحكوميين، وسفراء وممثلي سفارات وأكاديميين بارزين، إلى تعميق أواصر الروابط والعلاقات بين جميع قطاعات الأعمال، ومسؤولي ومديري المصالح والأجهزة الحكومية، ومسؤولي القطاعات الأهلية في المنطقة.

وثمن رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبد الحكيم بن حمد العمار الخالدي، رعاية أمير المنطقة، المتواصلة لهذه المناسبة، قائلاً إن ذلك سيسهم في دعم الحراك الاقتصادي في المنطقة، وتعزيز التواصل بين الغرفة والقطاعات لمختلفة، لتحقيق الأهداف المشتركة.

وأعرب باسمه وباسم مجلس إدارة الغرفة واللجان ورجال الأعمال منتسبي الغرفة، عن خالص الشكر والتقدير على الرعاية الكريمة من الأمير، وحرصه الدائم على رعاية مناسبات الغرفة التي تضيف لقطاع الأعمال وتسهم في تعزيز مشاركته في المناسبات كافة.