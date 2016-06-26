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كانت مَخفية داخل شحنة ألواح حديدية

"مكافحة المخدرات": إحباط تهريب أكثر من 14 مليون قرص إمفيتامين مخدر قادمة من لبنان

"مكافحة المخدرات": إحباط تهريب أكثر من 14 مليون قرص إمفيتامين مخدر قادمة من لبنان

كانت مَخفية داخل شحنة ألواح حديدية

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية -التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة- أسفرت -بتوفيق الله- عن إحباط محاولة تهريب (14.400.000) قرص إمفيتامين مخدر؛ حيث تم ضبطها بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بميناء جدة الإسلامي، مَخفية داخل شحنة ألواح حديدية قادمة من لبنان.

وأوضح الرائد "النجيدي" أنه تم القبض على مواطن بمنطقة الرياض؛ لثبوت مشاركته في محاولة تهريبها؛ مؤكدًا أنه تم إيقاف المقبوض عليه، واتُّخِذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل للنيابة العامة.

مكافحة المخدرات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مكافحة المخدرات": إحباط تهريب أكثر من 14 مليون قرص إمفيتامين مخدر قادمة من لبنان
سبق

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية -التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة- أسفرت -بتوفيق الله- عن إحباط محاولة تهريب (14.400.000) قرص إمفيتامين مخدر؛ حيث تم ضبطها بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بميناء جدة الإسلامي، مَخفية داخل شحنة ألواح حديدية قادمة من لبنان.

وأوضح الرائد "النجيدي" أنه تم القبض على مواطن بمنطقة الرياض؛ لثبوت مشاركته في محاولة تهريبها؛ مؤكدًا أنه تم إيقاف المقبوض عليه، واتُّخِذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل للنيابة العامة.

26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442
06:12 PM
اخر تعديل
26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442
09:17 PM

"مكافحة المخدرات": إحباط تهريب أكثر من 14 مليون قرص إمفيتامين مخدر قادمة من لبنان

كانت مَخفية داخل شحنة ألواح حديدية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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22,591

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية -التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة- أسفرت -بتوفيق الله- عن إحباط محاولة تهريب (14.400.000) قرص إمفيتامين مخدر؛ حيث تم ضبطها بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بميناء جدة الإسلامي، مَخفية داخل شحنة ألواح حديدية قادمة من لبنان.

وأوضح الرائد "النجيدي" أنه تم القبض على مواطن بمنطقة الرياض؛ لثبوت مشاركته في محاولة تهريبها؛ مؤكدًا أنه تم إيقاف المقبوض عليه، واتُّخِذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل للنيابة العامة.

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