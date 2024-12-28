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"تقويم التعليم" تنظّم ورشة تعريفية عن "مبادرة إطار المهارات"

بمشاركة ممثلي جهات عدة ومكتب برنامج تنمية القدرات البشرية

عقدت هيئة تقويم التعليم والتدريب بمقرها اليوم، ورشة عمل بعنوان "اللقاء التعريفي بمبادرة إطار المهارات الوطني ونظام التعرف على المهارات، ومبادرة البحث والتطوير والابتكار في مهارات المستقبل"، بمشاركة ممثلين من جهات حكومية وخاصة عدة، إضافة إلى مكتب برنامج تنمية القدرات البشرية.
وركزت الورشة على تعريف ممثلي الجهات الحكومية والخاصة بإطار المهارات الوطني ونظام التعرف على المهارات والبحث والتطوير والابتكار في مهارات المستقبل، ودور ممثلي الجهات فيها، بوصفها مبادرة ضمن المبادرات الممكنة لبرنامج تنمية القدرات البشرية؛ إحدى برامج رؤية المملكة 2030.

وشملت الورشة تقديم عرضٍ تفصيليٍ عن مبادرة إطار المهارات الوطني التي تعنى بتصميم إطار وطني للمهارات، بما في ذلك المهارات الرقمية، لتوحيد مصطلحات المهارات والتعريفات بما يتماشى مع التعريفات والمعايير العالمية، وتحديد المهارات المشتركة بين مختلف الوظائف، وبناءً على إطار المهارات؛ يوضع نظام للتعرف على المهارات وسبل تعزيزها، وذلك لتقييم مهارات الأفراد وتسجيل بياناتهم المتعلقة بالتعليم والمهارات والشهادات واللغات وخبرات العمل (المحلية والدولية) والعمل التطوعي؛ حيث تحقق هذه المبادرة مستهدفات رؤية المملكة 2030م من خلال ضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

يذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب ساهمت في تقديم ثلاث مبادرات لدعم برنامج تنمية القدرات البشرية الذي يُعدُّ أحد برامج رؤية المملكة 2030 وتم إطلاقة رسمياً في شهر سبتمبر 2021م، وشملت المبادرات، إضافة إلى المبادرتين التي سبق ذكرهما، مبادرة: "تصنيف مؤسسات التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني" التي تتضمن تصميم وتنفيذ نظام لتصنيف مؤسسات التعليم العالي والتدريب التقني والمهني حسب معايير متعددة تشمل بيانات الأداء الرئيسة وتقييم الجهات ذات العلاقة بما في ذلك الطلاب والمجتمع لزيادة التنافسية بين الجامعات، وتمكين الطلاب والجهات الأخرى من اتخاذ القرارات المناسبة، وصولاً إلى تحسين ترتيب مؤسسات التعليم والتدريب.

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"تقويم التعليم" تنظّم ورشة تعريفية عن "مبادرة إطار المهارات"
سبق

عقدت هيئة تقويم التعليم والتدريب بمقرها اليوم، ورشة عمل بعنوان "اللقاء التعريفي بمبادرة إطار المهارات الوطني ونظام التعرف على المهارات، ومبادرة البحث والتطوير والابتكار في مهارات المستقبل"، بمشاركة ممثلين من جهات حكومية وخاصة عدة، إضافة إلى مكتب برنامج تنمية القدرات البشرية.
وركزت الورشة على تعريف ممثلي الجهات الحكومية والخاصة بإطار المهارات الوطني ونظام التعرف على المهارات والبحث والتطوير والابتكار في مهارات المستقبل، ودور ممثلي الجهات فيها، بوصفها مبادرة ضمن المبادرات الممكنة لبرنامج تنمية القدرات البشرية؛ إحدى برامج رؤية المملكة 2030.

وشملت الورشة تقديم عرضٍ تفصيليٍ عن مبادرة إطار المهارات الوطني التي تعنى بتصميم إطار وطني للمهارات، بما في ذلك المهارات الرقمية، لتوحيد مصطلحات المهارات والتعريفات بما يتماشى مع التعريفات والمعايير العالمية، وتحديد المهارات المشتركة بين مختلف الوظائف، وبناءً على إطار المهارات؛ يوضع نظام للتعرف على المهارات وسبل تعزيزها، وذلك لتقييم مهارات الأفراد وتسجيل بياناتهم المتعلقة بالتعليم والمهارات والشهادات واللغات وخبرات العمل (المحلية والدولية) والعمل التطوعي؛ حيث تحقق هذه المبادرة مستهدفات رؤية المملكة 2030م من خلال ضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

يذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب ساهمت في تقديم ثلاث مبادرات لدعم برنامج تنمية القدرات البشرية الذي يُعدُّ أحد برامج رؤية المملكة 2030 وتم إطلاقة رسمياً في شهر سبتمبر 2021م، وشملت المبادرات، إضافة إلى المبادرتين التي سبق ذكرهما، مبادرة: "تصنيف مؤسسات التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني" التي تتضمن تصميم وتنفيذ نظام لتصنيف مؤسسات التعليم العالي والتدريب التقني والمهني حسب معايير متعددة تشمل بيانات الأداء الرئيسة وتقييم الجهات ذات العلاقة بما في ذلك الطلاب والمجتمع لزيادة التنافسية بين الجامعات، وتمكين الطلاب والجهات الأخرى من اتخاذ القرارات المناسبة، وصولاً إلى تحسين ترتيب مؤسسات التعليم والتدريب.

28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
02:44 PM

"تقويم التعليم" تنظّم ورشة تعريفية عن "مبادرة إطار المهارات"

بمشاركة ممثلي جهات عدة ومكتب برنامج تنمية القدرات البشرية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقدت هيئة تقويم التعليم والتدريب بمقرها اليوم، ورشة عمل بعنوان "اللقاء التعريفي بمبادرة إطار المهارات الوطني ونظام التعرف على المهارات، ومبادرة البحث والتطوير والابتكار في مهارات المستقبل"، بمشاركة ممثلين من جهات حكومية وخاصة عدة، إضافة إلى مكتب برنامج تنمية القدرات البشرية.
وركزت الورشة على تعريف ممثلي الجهات الحكومية والخاصة بإطار المهارات الوطني ونظام التعرف على المهارات والبحث والتطوير والابتكار في مهارات المستقبل، ودور ممثلي الجهات فيها، بوصفها مبادرة ضمن المبادرات الممكنة لبرنامج تنمية القدرات البشرية؛ إحدى برامج رؤية المملكة 2030.

وشملت الورشة تقديم عرضٍ تفصيليٍ عن مبادرة إطار المهارات الوطني التي تعنى بتصميم إطار وطني للمهارات، بما في ذلك المهارات الرقمية، لتوحيد مصطلحات المهارات والتعريفات بما يتماشى مع التعريفات والمعايير العالمية، وتحديد المهارات المشتركة بين مختلف الوظائف، وبناءً على إطار المهارات؛ يوضع نظام للتعرف على المهارات وسبل تعزيزها، وذلك لتقييم مهارات الأفراد وتسجيل بياناتهم المتعلقة بالتعليم والمهارات والشهادات واللغات وخبرات العمل (المحلية والدولية) والعمل التطوعي؛ حيث تحقق هذه المبادرة مستهدفات رؤية المملكة 2030م من خلال ضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

يذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب ساهمت في تقديم ثلاث مبادرات لدعم برنامج تنمية القدرات البشرية الذي يُعدُّ أحد برامج رؤية المملكة 2030 وتم إطلاقة رسمياً في شهر سبتمبر 2021م، وشملت المبادرات، إضافة إلى المبادرتين التي سبق ذكرهما، مبادرة: "تصنيف مؤسسات التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني" التي تتضمن تصميم وتنفيذ نظام لتصنيف مؤسسات التعليم العالي والتدريب التقني والمهني حسب معايير متعددة تشمل بيانات الأداء الرئيسة وتقييم الجهات ذات العلاقة بما في ذلك الطلاب والمجتمع لزيادة التنافسية بين الجامعات، وتمكين الطلاب والجهات الأخرى من اتخاذ القرارات المناسبة، وصولاً إلى تحسين ترتيب مؤسسات التعليم والتدريب.

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