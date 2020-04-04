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نيويورك: وفاة 630 شخصًا في أكبر حصيلة ضحايا تسجلها الولاية خلال 24 ساعة

إصابة 114 شرطيًا في مدينة ديترويت بكورونا ووفاة 2 منهم

أعلن في نيويورك عن وفاة 630 شخصًا في أكبر حصيلة ضحايا تسجلها الولاية خلال 24 ساعة الماضية.


وأفادت وسائل إعلام بأن الفحص الطبي كشف إصابة 114 حالة على الأقل من عناصر شرطة مدينة ديترويت الأمريكية بفيروس كورونا، وقد توفي اثنان منهم.

أمريكا نيويورك فيروس كورونا الجديد

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نيويورك: وفاة 630 شخصًا في أكبر حصيلة ضحايا تسجلها الولاية خلال 24 ساعة
سبق

أعلن في نيويورك عن وفاة 630 شخصًا في أكبر حصيلة ضحايا تسجلها الولاية خلال 24 ساعة الماضية.


وأفادت وسائل إعلام بأن الفحص الطبي كشف إصابة 114 حالة على الأقل من عناصر شرطة مدينة ديترويت الأمريكية بفيروس كورونا، وقد توفي اثنان منهم.

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
07:02 PM
اخر تعديل
04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
08:13 PM

نيويورك: وفاة 630 شخصًا في أكبر حصيلة ضحايا تسجلها الولاية خلال 24 ساعة

إصابة 114 شرطيًا في مدينة ديترويت بكورونا ووفاة 2 منهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,303

أعلن في نيويورك عن وفاة 630 شخصًا في أكبر حصيلة ضحايا تسجلها الولاية خلال 24 ساعة الماضية.


وأفادت وسائل إعلام بأن الفحص الطبي كشف إصابة 114 حالة على الأقل من عناصر شرطة مدينة ديترويت الأمريكية بفيروس كورونا، وقد توفي اثنان منهم.

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