وأفادت وسائل إعلام بأن الفحص الطبي كشف إصابة 114 حالة على الأقل من عناصر شرطة مدينة ديترويت الأمريكية بفيروس كورونا، وقد توفي اثنان منهم.

أعلن في نيويورك عن وفاة 630 شخصًا في أكبر حصيلة ضحايا تسجلها الولاية خلال 24 ساعة الماضية.

نيويورك: وفاة 630 شخصًا في أكبر حصيلة ضحايا تسجلها الولاية خلال 24 ساعة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-04 أعلن في نيويورك عن وفاة 630 شخصًا في أكبر حصيلة ضحايا تسجلها الولاية خلال 24 ساعة الماضية.

وأفادت وسائل إعلام بأن الفحص الطبي كشف إصابة 114 حالة على الأقل من عناصر شرطة مدينة ديترويت الأمريكية بفيروس كورونا، وقد توفي اثنان منهم.

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441 07:02 PM

اخر تعديل 04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441 08:13 PM

نيويورك: وفاة 630 شخصًا في أكبر حصيلة ضحايا تسجلها الولاية خلال 24 ساعة إصابة 114 شرطيًا في مدينة ديترويت بكورونا ووفاة 2 منهم





A A A





7 مشاركة

أعلن في نيويورك عن وفاة 630 شخصًا في أكبر حصيلة ضحايا تسجلها الولاية خلال 24 ساعة الماضية.



وأفادت وسائل إعلام بأن الفحص الطبي كشف إصابة 114 حالة على الأقل من عناصر شرطة مدينة ديترويت الأمريكية بفيروس كورونا، وقد توفي اثنان منهم.