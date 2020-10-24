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زيادة يومية غير مسبوقة .. "كورونا" يباغت 84218 أمريكيًا جديدًا

الوباء يتفشى مرة أخرى في جميع أنحاء البلاد

أُصيب أكثر من 84 ألف شخص بفيروس "كوفيد -19" في جميع أنحاء الولايات المتحدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وفقًا لإحصاء "رويترز"، وهي زيادة قياسية ليوم واحد في الإصابات خلال الوباء مع عودة الفيروس مرة أخرى في جميع أنحاء البلاد.

ويأتي الارتفاع إلى 84218 حالة، محطمًا الرقم القياسي البالغ 77299 حالة في 16 يوليو، في الوقت الذي توقع فيه باحثو جامعة واشنطن أن يصل عدد القتلى في الولايات المتحدة بسبب "كورونا" إلى 500000 بحلول فبراير المقبل.

وسجلت 16 ولاية أمريكية أيضًا أرقامًا قياسية ليوم واحد للإصابات الجديدة بالفيروس أمس، بما في ذلك خمس ولايات تعد رئيسة في الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر هي: أوهايو وميشيغان ونورث كارولينا وبنسلفانيا وويسكونسن.

ولم يحدد خبراء الصحة سبب الارتفاع، لكنهم أشاروا إلى عوامل مثل ارتفاع درجات الحرارة الباردة، التي تدفع الناس إلى الداخل، والتعب من احتياطات "كورونا" والطلاب العائدين إلى المدارس والكليات.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

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زيادة يومية غير مسبوقة .. "كورونا" يباغت 84218 أمريكيًا جديدًا
سبق

أُصيب أكثر من 84 ألف شخص بفيروس "كوفيد -19" في جميع أنحاء الولايات المتحدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وفقًا لإحصاء "رويترز"، وهي زيادة قياسية ليوم واحد في الإصابات خلال الوباء مع عودة الفيروس مرة أخرى في جميع أنحاء البلاد.

ويأتي الارتفاع إلى 84218 حالة، محطمًا الرقم القياسي البالغ 77299 حالة في 16 يوليو، في الوقت الذي توقع فيه باحثو جامعة واشنطن أن يصل عدد القتلى في الولايات المتحدة بسبب "كورونا" إلى 500000 بحلول فبراير المقبل.

وسجلت 16 ولاية أمريكية أيضًا أرقامًا قياسية ليوم واحد للإصابات الجديدة بالفيروس أمس، بما في ذلك خمس ولايات تعد رئيسة في الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر هي: أوهايو وميشيغان ونورث كارولينا وبنسلفانيا وويسكونسن.

ولم يحدد خبراء الصحة سبب الارتفاع، لكنهم أشاروا إلى عوامل مثل ارتفاع درجات الحرارة الباردة، التي تدفع الناس إلى الداخل، والتعب من احتياطات "كورونا" والطلاب العائدين إلى المدارس والكليات.

24 أكتوبر 2020 - 7 ربيع الأول 1442
09:49 PM

زيادة يومية غير مسبوقة .. "كورونا" يباغت 84218 أمريكيًا جديدًا

الوباء يتفشى مرة أخرى في جميع أنحاء البلاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أُصيب أكثر من 84 ألف شخص بفيروس "كوفيد -19" في جميع أنحاء الولايات المتحدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وفقًا لإحصاء "رويترز"، وهي زيادة قياسية ليوم واحد في الإصابات خلال الوباء مع عودة الفيروس مرة أخرى في جميع أنحاء البلاد.

ويأتي الارتفاع إلى 84218 حالة، محطمًا الرقم القياسي البالغ 77299 حالة في 16 يوليو، في الوقت الذي توقع فيه باحثو جامعة واشنطن أن يصل عدد القتلى في الولايات المتحدة بسبب "كورونا" إلى 500000 بحلول فبراير المقبل.

وسجلت 16 ولاية أمريكية أيضًا أرقامًا قياسية ليوم واحد للإصابات الجديدة بالفيروس أمس، بما في ذلك خمس ولايات تعد رئيسة في الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر هي: أوهايو وميشيغان ونورث كارولينا وبنسلفانيا وويسكونسن.

ولم يحدد خبراء الصحة سبب الارتفاع، لكنهم أشاروا إلى عوامل مثل ارتفاع درجات الحرارة الباردة، التي تدفع الناس إلى الداخل، والتعب من احتياطات "كورونا" والطلاب العائدين إلى المدارس والكليات.

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بالأرقام

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38 مليار ..

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