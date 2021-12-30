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"الخارجية" تعرب عن تعازيها ومواساتها للسودان في ضحايا حادث انهيار منجم الذهب غرب كردفان

أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية السودان الشقيقة ولأسر المتوفين بحادث انهيار منجم الذهب الواقع بالقرب من مدينة النهود بولاية غرب كردفان.

وأكدت وزارة الخارجية تضامن حكومة المملكة العربية السعودية ووقوفها قيادةً وشعباً مع حكومة السودان وشعبها الشقيق في هذا المصاب، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وزارة الخارجية

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"الخارجية" تعرب عن تعازيها ومواساتها للسودان في ضحايا حادث انهيار منجم الذهب غرب كردفان
سبق

أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية السودان الشقيقة ولأسر المتوفين بحادث انهيار منجم الذهب الواقع بالقرب من مدينة النهود بولاية غرب كردفان.

وأكدت وزارة الخارجية تضامن حكومة المملكة العربية السعودية ووقوفها قيادةً وشعباً مع حكومة السودان وشعبها الشقيق في هذا المصاب، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
11:27 PM

"الخارجية" تعرب عن تعازيها ومواساتها للسودان في ضحايا حادث انهيار منجم الذهب غرب كردفان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية السودان الشقيقة ولأسر المتوفين بحادث انهيار منجم الذهب الواقع بالقرب من مدينة النهود بولاية غرب كردفان.

وأكدت وزارة الخارجية تضامن حكومة المملكة العربية السعودية ووقوفها قيادةً وشعباً مع حكومة السودان وشعبها الشقيق في هذا المصاب، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

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