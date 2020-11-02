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تعليم عسير يوزيع 3547 جهازًا لوحيًا لطلاب وطالبات "تكافل"

أنهت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير توزيع 3547 جهازًا لوحيًا و1740 شريحة بيانات للطلاب والطالبات المسجلين في مؤسسة تكافل الخيرية ضمن مبادرة "التمكين الرقمي"، وذلك بمتابعة من مدير عام التعليم في المنطقة، سعد الجوني.


وأوضح منسق برنامج تكافل أحمد العكاسي، أن البرنامج ينفذ بالتنسيق مع المؤسسة لدعم الطلاب والطالبات في ظل الظروف الراهنة لمواصلة تعليمهم عن بعد، مشيرًا إلى أنه تم توزيع الأجهزة على ثلاث دفعات: الأولى والثانية لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية وشملت 1740 جهازًا وشريحة بيانات بواقع 816 جهازًا وشريحة للبنين و924 جهازًا وشريحة للبنات، فيما تضمنت الثانية تسليم طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة 1807 أجهزة وشرائح بيانات بواقع 901 جهاز وشريحة للبنين و906 أجهزة وشرائح للبنات.

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تعليم عسير يوزيع 3547 جهازًا لوحيًا لطلاب وطالبات "تكافل"
سبق

أنهت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير توزيع 3547 جهازًا لوحيًا و1740 شريحة بيانات للطلاب والطالبات المسجلين في مؤسسة تكافل الخيرية ضمن مبادرة "التمكين الرقمي"، وذلك بمتابعة من مدير عام التعليم في المنطقة، سعد الجوني.


وأوضح منسق برنامج تكافل أحمد العكاسي، أن البرنامج ينفذ بالتنسيق مع المؤسسة لدعم الطلاب والطالبات في ظل الظروف الراهنة لمواصلة تعليمهم عن بعد، مشيرًا إلى أنه تم توزيع الأجهزة على ثلاث دفعات: الأولى والثانية لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية وشملت 1740 جهازًا وشريحة بيانات بواقع 816 جهازًا وشريحة للبنين و924 جهازًا وشريحة للبنات، فيما تضمنت الثانية تسليم طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة 1807 أجهزة وشرائح بيانات بواقع 901 جهاز وشريحة للبنين و906 أجهزة وشرائح للبنات.

02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442
03:21 PM

تعليم عسير يوزيع 3547 جهازًا لوحيًا لطلاب وطالبات "تكافل"

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بندر آل عوض - عسير
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أنهت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير توزيع 3547 جهازًا لوحيًا و1740 شريحة بيانات للطلاب والطالبات المسجلين في مؤسسة تكافل الخيرية ضمن مبادرة "التمكين الرقمي"، وذلك بمتابعة من مدير عام التعليم في المنطقة، سعد الجوني.


وأوضح منسق برنامج تكافل أحمد العكاسي، أن البرنامج ينفذ بالتنسيق مع المؤسسة لدعم الطلاب والطالبات في ظل الظروف الراهنة لمواصلة تعليمهم عن بعد، مشيرًا إلى أنه تم توزيع الأجهزة على ثلاث دفعات: الأولى والثانية لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية وشملت 1740 جهازًا وشريحة بيانات بواقع 816 جهازًا وشريحة للبنين و924 جهازًا وشريحة للبنات، فيما تضمنت الثانية تسليم طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة 1807 أجهزة وشرائح بيانات بواقع 901 جهاز وشريحة للبنين و906 أجهزة وشرائح للبنات.

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