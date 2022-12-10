"سلطان بن سلمان" يزور مكتبة الإسكندرية وقلعة "قايتباي"

تسلَّم هدية عبارة عن مطبوعات من الخط العربي والفن التشكيلي

زار رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الأمير سلطان بن سلمان، معالم مدينة الإسكندرية المصرية التي تقع على مسافة 250 كم شمالي القاهرة.

تضمنت الجولة زيارة مكتبة الإسكندرية باعتبارها أحد أبرز معالم الإسكندرية، واستقبل أمين المكتبة الدكتور مصطفى الفقي؛ الأمير "سلطان"، وأكّد أن الزيارة تحمل دلالات تراثية وحضارية وثقافية.

شملت جولة الأمير سلطان متحف المخطوطات، ومتحف الآثار، ومعامل الكيمياء والترميم التابعة لمتحف المخطوطات، والمعارض الفنية الدائمة بالمكتبة، ومجموعة النجم محيي الدين حسين للخزف بالمعرض الدائم له.

وأهدى مدير مكتبة الإسكندرية، الأمير سلطان بن سلمان، مجموعة من مطبوعات المكتبة الخاصّة، أبرزها مطبوعات في الخط العربي والفن التشكيلي.

وأكّد أن هناك تعاوناً يتم وضع الأطر الخاصّة به حاليا بين مكتبة الإسكندرية وهيئة السياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية الـسعـودية فيما يخص معرض ومؤتمر الفن الإسلامي خلال مارس المقبل، وذلك في سياق مواجهة التطرف.

وتضمنت الجولة زيارة قلعة قايتباي؛ كواحدة من أشهر المعالم السياحية بالإسكندرية.

ورافق الأمير "سلطان"؛ في هذه الجولة وزير السياحة المصري، ووزير السياحة العُماني، وهشام الدميري؛ رئيس هيئة تنشيط السياحة المصرية، الذي تحدث عن أهمية الإسكندرية كمدينة سياحية، إضافة إلى تقديم شرح مبسط ووافٍ لوصف القلعة وتاريخ نشأتها.

يُذكر أن زيارة الأمير سلطان تأتي للمشاركة في أعمال الدورة الـ 20 للمجلس الوزاري العربي للسياحة التي عُقدت يومَي 6 - ٧ ديسمبر، بحضور الأمين العام للجامعة العربية، وعدد من وزراء السياحة العرب، ورؤساء الهيئات السياحية.