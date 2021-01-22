اللجنة الفنية تُعلن إقامة دورة التدريب الآسيوية B للاعبين الدوليين المعتزلين

تستعد اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم لفتح باب التسجيل لدورة الرخصة التدريبية الآسيوية "B" حيث تشمل الجوانب النظرية والعملية الخاصة باللاعبين السعوديين المعتزلين الذين خدموا المنتخب السعودي الأول في البطولات التالية:



كأس العالم للكبار ،الألعاب الأولمبية، كأس آسيا للكبار، كأس الخليج للكبار، كأس العرب للكبار ،تصفيات كأس العالم للكبار، تصفيات كأس آسيا للكبار، التصفيات الأولمبية ويرغبون العمل في المجال التدريبي.



و سوف تتم المفاضلة بين المتقدمين للمشاركة في الدورة بناء على المعايير التي أقرها قسم التعليم باللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم.



علماً بأن المحاضرات ستكون على فترتين صباحية ومسائية لذا يلزم التفرغ التام للدورة، وأن آخر موعد للتقديم على الدورة قبل الساعة الخامسة عصراً من يوم الثاني من فبراير 2021.