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"الصحة": تسجيل 744 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 231 خلال الـ24 ساعة الماضية

الداخلية تعلن إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن بداية من الغد

مصدر مسؤول: جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قِبل الجهات الصحية المختصة

أعلنت وزارة الداخلية، إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات، وذلك اعتباراً من الساعة 00 : 7 من صباح يوم غد الخميس 26 جمادى الأولى 1443هـ؛ الموافق 30 ديسمبر 2021م.

تفصيلاً، صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة بشأن الوضع الوبائي وتزايد الإصابات بفيروس كورونا – كوفيد 19 والسلالات المتحورة منه، وانطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على حماية صحة المواطنين والمقيمين وقاصدي الحرمين الشريفين والحفاظ على سلامتهم؛ فقد تقرّر ما يلي:

إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات، وذلك اعتباراً من الساعة 00 : 7 من صباح يوم الخميس 26 جمادى الأولى 1443هـ؛ الموافق 30 ديسمبر 2021م.

وبيّن المصدر أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قِبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي محلياً وعالمياً.

وشدّد المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة، والبروتوكولات المعتمدة لسلامتهم.

وأوضح المصدر أنه سيتم تطبيق الإجراءات النظامية والعقوبات المعتمدة على المخالفين، كما أكّد أهمية مسارعة جميع أفراد المجتمع لاستكمال تلقي جرعات اللقاح.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الداخلية تعلن إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن بداية من الغد
سبق

أعلنت وزارة الداخلية، إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات، وذلك اعتباراً من الساعة 00 : 7 من صباح يوم غد الخميس 26 جمادى الأولى 1443هـ؛ الموافق 30 ديسمبر 2021م.

تفصيلاً، صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة بشأن الوضع الوبائي وتزايد الإصابات بفيروس كورونا – كوفيد 19 والسلالات المتحورة منه، وانطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على حماية صحة المواطنين والمقيمين وقاصدي الحرمين الشريفين والحفاظ على سلامتهم؛ فقد تقرّر ما يلي:

إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات، وذلك اعتباراً من الساعة 00 : 7 من صباح يوم الخميس 26 جمادى الأولى 1443هـ؛ الموافق 30 ديسمبر 2021م.

وبيّن المصدر أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قِبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي محلياً وعالمياً.

وشدّد المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة، والبروتوكولات المعتمدة لسلامتهم.

وأوضح المصدر أنه سيتم تطبيق الإجراءات النظامية والعقوبات المعتمدة على المخالفين، كما أكّد أهمية مسارعة جميع أفراد المجتمع لاستكمال تلقي جرعات اللقاح.

29 ديسمبر 2021 - 25 جمادى الأول 1443
12:38 PM
اخر تعديل
29 ديسمبر 2021 - 25 جمادى الأول 1443
06:14 PM

الداخلية تعلن إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن بداية من الغد

مصدر مسؤول: جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قِبل الجهات الصحية المختصة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الداخلية، إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات، وذلك اعتباراً من الساعة 00 : 7 من صباح يوم غد الخميس 26 جمادى الأولى 1443هـ؛ الموافق 30 ديسمبر 2021م.

تفصيلاً، صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة بشأن الوضع الوبائي وتزايد الإصابات بفيروس كورونا – كوفيد 19 والسلالات المتحورة منه، وانطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على حماية صحة المواطنين والمقيمين وقاصدي الحرمين الشريفين والحفاظ على سلامتهم؛ فقد تقرّر ما يلي:

إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات، وذلك اعتباراً من الساعة 00 : 7 من صباح يوم الخميس 26 جمادى الأولى 1443هـ؛ الموافق 30 ديسمبر 2021م.

وبيّن المصدر أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قِبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي محلياً وعالمياً.

وشدّد المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة، والبروتوكولات المعتمدة لسلامتهم.

وأوضح المصدر أنه سيتم تطبيق الإجراءات النظامية والعقوبات المعتمدة على المخالفين، كما أكّد أهمية مسارعة جميع أفراد المجتمع لاستكمال تلقي جرعات اللقاح.

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