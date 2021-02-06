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بينهم المتحرش "صاحب فيديو الإيحاءات".. جناة في قبضة "الأمن العام"

مخالفون سرقوا محال تجارية ومتباهون بإطلاق الأعيرة النارية.. سطو وتهديد

ذكر الأمن العام، أنه تمكّن من إلقاء القبض على مرتكبي عدد من الجرائم؛ حيث تم القبض على مواطن وخمسة مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، قاموا بارتكاب عدد من الجرائم، تَمَثّلت في سرقة محلات تجارية، وتُقَدر قيمة المسروقات بقرابة 280 ألف ريال.

وقال الأمن العام: تم القبض على مواطنيْن تَبَاهَيَا بإطلاق أعيرة نارية في أحد الشوارع العامة، كما تم القبض على مواطن يظهر عبر فيديو وهو يتحدث مع قاصر ويتحرش به بألفاظ ذات مدلولات وإيحاءات جنسية.

وأضاف: تم القبض على مواطن يستقل مركبته ويتباهى بإطلاق النار من سلاح رشاش أثناء سيره بها في أحد الأحياء السكنية، كما تم القبض على مواطن ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية قاما بسرقة عدد من المركبات في عدد من الأحياء.

وأردف الأمن العام: "تم القبض على مواطنيْن استولَيَا على مركبة شخص تحت تهديد السلاح واستخدماها في جرائم سطو مسلح على محلات تجارية ومنازل".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بينهم المتحرش "صاحب فيديو الإيحاءات".. جناة في قبضة "الأمن العام"
سبق

ذكر الأمن العام، أنه تمكّن من إلقاء القبض على مرتكبي عدد من الجرائم؛ حيث تم القبض على مواطن وخمسة مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، قاموا بارتكاب عدد من الجرائم، تَمَثّلت في سرقة محلات تجارية، وتُقَدر قيمة المسروقات بقرابة 280 ألف ريال.

وقال الأمن العام: تم القبض على مواطنيْن تَبَاهَيَا بإطلاق أعيرة نارية في أحد الشوارع العامة، كما تم القبض على مواطن يظهر عبر فيديو وهو يتحدث مع قاصر ويتحرش به بألفاظ ذات مدلولات وإيحاءات جنسية.

وأضاف: تم القبض على مواطن يستقل مركبته ويتباهى بإطلاق النار من سلاح رشاش أثناء سيره بها في أحد الأحياء السكنية، كما تم القبض على مواطن ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية قاما بسرقة عدد من المركبات في عدد من الأحياء.

وأردف الأمن العام: "تم القبض على مواطنيْن استولَيَا على مركبة شخص تحت تهديد السلاح واستخدماها في جرائم سطو مسلح على محلات تجارية ومنازل".

06 فبراير 2021 - 24 جمادى الآخر 1442
02:53 PM

بينهم المتحرش "صاحب فيديو الإيحاءات".. جناة في قبضة "الأمن العام"

مخالفون سرقوا محال تجارية ومتباهون بإطلاق الأعيرة النارية.. سطو وتهديد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر الأمن العام، أنه تمكّن من إلقاء القبض على مرتكبي عدد من الجرائم؛ حيث تم القبض على مواطن وخمسة مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، قاموا بارتكاب عدد من الجرائم، تَمَثّلت في سرقة محلات تجارية، وتُقَدر قيمة المسروقات بقرابة 280 ألف ريال.

وقال الأمن العام: تم القبض على مواطنيْن تَبَاهَيَا بإطلاق أعيرة نارية في أحد الشوارع العامة، كما تم القبض على مواطن يظهر عبر فيديو وهو يتحدث مع قاصر ويتحرش به بألفاظ ذات مدلولات وإيحاءات جنسية.

وأضاف: تم القبض على مواطن يستقل مركبته ويتباهى بإطلاق النار من سلاح رشاش أثناء سيره بها في أحد الأحياء السكنية، كما تم القبض على مواطن ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية قاما بسرقة عدد من المركبات في عدد من الأحياء.

وأردف الأمن العام: "تم القبض على مواطنيْن استولَيَا على مركبة شخص تحت تهديد السلاح واستخدماها في جرائم سطو مسلح على محلات تجارية ومنازل".

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