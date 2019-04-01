الاتحاد يحبط مفاجأة الباطن ويبلغ دور الأربعة من كأس الملك

قلب تأخره بهدفين إلى انتصار برباعية

قص الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد بطاقة التأهل لدور نصف النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب ضيفه الباطن بنتيجة أربعة أهداف لثلاثة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله بمدينة جدة "الجوهرة المشعة"، وبهذه النتيجة يلاقي الاتحاد فريق النصر بعد تأهله هو الآخر مساء اليوم على حساب الجيل.

بدأ الشوط الأول وسط تنظيم جيد لخطوط فريق الباطن مع تخبط اتحادي واضح، وتباعد بين خطوطه مع سوء في تمركز عناصر خط الدفاع، وقد اتضح سوء التنظيم الدفاعي بعد نجاح فريق الباطن من ضربة في أكثر من هجمة نجم عنها هدفان في الحصة الأولى، وذلك عندما نجح يوسف الزيريب في وضع فريقه في المقدمة عبر إحرازه الهدف الأول عند الدقيقة 11 من بين أقدام حارس المرمى فواز القرني.

ولم ينتظر الباطن طويلاً حتى تمكن من مضاعفة النتيجة عبر لاعبه كريسان كروز عند الدقيقة 38 إثر انطلاقة من منطقة العمق الدفاعي للاتحاد أودعها الشباك مباشرة.

وقبل نهاية الشوط الأول نجح المهاجم الصربي الكسندر بيرجوفيتش في الحصول على ركلة جزاء بعد تلقيه لكمة من أحد مدافعي الباطن، ليسقط داخل المنطقة، ويعلن حكم المباراة ركلة جزاء اتحادية، ولكن قبل تنفيذها عاد الحكم لتقنية الفيديو ليتثبت من صحة قراره ليعود ويؤكد قراره، ليتقدم الكسندر ويحرز هدف تقليص الفارق عند الدقيقة 44 لينتهي الشوط الأول بتقدم الباطن بهدفين لهدف.

بدأ الشوط الثاني وأبدى الاتحاد وجهاً آخر عما ظهر عليه الشوط الأول حيث تفجرت طاقات لاعبيه وأظهر أداء هجومياً لعناصره، وأبرز الكسندر بيرجوفيتش مهارته التهديفية العالية بتسجيل الهدف الثاني للاتحاد عند الدقيقة 58 بعد عرضية منصور الحربي المتقنة

وأرسل كارلوس فيلا نويفا كرة عرضية مخادعة حولها منصور الحربي في الشباك من لمسة واحد معلناً الهدف الثالث للاتحاد عند الدقيقة 69 وبعده بدقيقتين حضّر بيرجوفيتش كرة رأسية لزميله رومارينهو أحرز الأخير من خلالها الهدف الرابع عند الدقيقة 72 ولكن الباطن لم يرفع المنديل الأبيض وذلك عندما أكد جوناثان أن بطاقة التأهل مازالت في الملعب بتسجيله الهدف الثالث لفريقه عند الدقيقة 79، بعد ذلك سيطر الاتحاد على ما تبقى من وقت المباراة الأصلي والإضافي المقدر بثماني دقائق حتى أطلق حكم المواجهة صافرته معلناً تأهل الاتحاد للدور نصف النهائي.