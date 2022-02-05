النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هوس وأرقام مرعبة.. "الحساني": أول موقع لعلاج "إدمان الإباحية" بالمملكة والخليج

قال: معدل التعرض يبدأ من عمر 11 ومؤشرات عالمية تقول 8.. والتعافي 18 شهرًا

كشف مدير برنامج عفة، سعود الحساني، عن إطلاق أول موقع للتعافي من إدمان الإباحية في المملكة والخليج بآلية المساعدة الذاتية خلال شهرين، كاشفًا عن إطلاق نماذج نفسية متخصصة للمساعدة في التخلص من مشكلة الإباحية؛ ومنها برنامج الخطوات العشر للتعافي الرباني في شهر رمضان المقبل، وإطلاق نموذج التعافي النسائي في غضون شهر تقريبًا.

وأوضح "الحساني" خلال حديثه لبرنامج يا هلا، أن الإباحية مشكلة تؤثر على قيم الإنسان وصحته النفسية وإنتاجيته وعطائه؛ حيث إن أضرار الإباحية تتعلق بالجوانب الاجتماعية والصحية والنفسية والمجتمعية كالتحرش والعنف.

وذكر أن إدمان المواقع الإباحية ظاهرة عالمية، مشيرًا في هذا السياق إلى أن 42 مليار زيارة كانت لأحد المواقع الإباحية في عام 2019، موضحًا أن ثلث محتوى الإنترنت هو محتوى إباحي، داعيًا إلى أن نكون مستعدين لتفادي أضرار وسلبيات هذه المواقع.

وأضاف مدير برنامج عفة: "بحسب التجربة، معدل التعرض للإباحية يبدأ من عمر 11 إلى 13 سنة، وبعض المؤشرات العالمية تقول من 8 سنوات، ولدينا حالات كثيرة بدأت من هذا العمر المبكّر.

ولفت إلى أن متخصصًا في الطب النفسي والإدمان الجنسي وضع 10 علامات تحدد مشكلة الإدمان الجنسي؛ ومنها تكوّن نمط من فقدان السيطرة على السلوك، والهوس بالخيالات الجنسية كوسيلة تأقلم أساسية مع الضغوط، واستهلاك وقت طويل في التفكير بالسلوكيات الجنسية.

وعن المدة الزمنية التي يحتاجها مدمن المواقع الإباحية للتعافي، أوضح مدير برنامج عفة أن ذلك يعتمد على حسب مدة مشاهدة المدمن الماضية ونوعية المشاهد وشدتها وطول فترة المشاهدة؛ فهي مختلفة.

واستدرك: "لكن هناك من يتحدث عن 90 يومًا أو 3 أشهر، وكعادة إدمانية قد يصل التعافي إلى 18 شهرًا وبعضهم إلى 5 سنوات حتى يصل الإنسان إلى ممارسة حياته العادية بعيدًا عن العادة الإدمانية"، مومضحًا أنه يمكن الوصول إلى معرفات برنامج عفة في مواقع التواصل الاجتماعي؛ ومنها حساب البرنامج في تويتر ‏@Effah2030.

يذكر أن برنامج عفة كان قد انطلق في عام 2019، وأطلق أخيرًا مبادرة تحدي العفة السنوي لعام 1443هـ بنموذج منهجي للراغبين في التخلص من مشكلة إدمان الإباحية بمبادئ التعافي الربانية، وهو برنامج إرشادي نفسي يقدم من استشاري الطب النفسي الدكتور عبدالله الملحم، ويرتكز على 3 محاور: العلاج السلوكي المعرفي، والعلاج الروحي، وتوفير بيئة دعم آمنة. ومدة التحدي 100 يوم بدأت من 30/ 01/ 2022، وتنتهي بنهاية يوم الاثنين 09/ 05/ 2022 مرورًا بشهر رمضان المبارك وتتويجًا في عيد الفطر السعيد.

ويستفيد المشاركون في تحدي العفة: فهمَ أبعاد مشكلة الإباحية، ولماذا لم نستطع التوقف حتى الآن، وشرح خطوات التعافي الرباني على ضوء فهم المشكلة، ولقاءات أسبوعية تفاعلية للدعم والمساعدة والتعرف على قصص نجاح المتعافين في عفة وهدايا وجوائز، حيث التسجيل في المسابقة ينتهي في 06/ 02/ 2022.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
هوس وأرقام مرعبة.. "الحساني": أول موقع لعلاج "إدمان الإباحية" بالمملكة والخليج
سبق

كشف مدير برنامج عفة، سعود الحساني، عن إطلاق أول موقع للتعافي من إدمان الإباحية في المملكة والخليج بآلية المساعدة الذاتية خلال شهرين، كاشفًا عن إطلاق نماذج نفسية متخصصة للمساعدة في التخلص من مشكلة الإباحية؛ ومنها برنامج الخطوات العشر للتعافي الرباني في شهر رمضان المقبل، وإطلاق نموذج التعافي النسائي في غضون شهر تقريبًا.

وأوضح "الحساني" خلال حديثه لبرنامج يا هلا، أن الإباحية مشكلة تؤثر على قيم الإنسان وصحته النفسية وإنتاجيته وعطائه؛ حيث إن أضرار الإباحية تتعلق بالجوانب الاجتماعية والصحية والنفسية والمجتمعية كالتحرش والعنف.

وذكر أن إدمان المواقع الإباحية ظاهرة عالمية، مشيرًا في هذا السياق إلى أن 42 مليار زيارة كانت لأحد المواقع الإباحية في عام 2019، موضحًا أن ثلث محتوى الإنترنت هو محتوى إباحي، داعيًا إلى أن نكون مستعدين لتفادي أضرار وسلبيات هذه المواقع.

وأضاف مدير برنامج عفة: "بحسب التجربة، معدل التعرض للإباحية يبدأ من عمر 11 إلى 13 سنة، وبعض المؤشرات العالمية تقول من 8 سنوات، ولدينا حالات كثيرة بدأت من هذا العمر المبكّر.

ولفت إلى أن متخصصًا في الطب النفسي والإدمان الجنسي وضع 10 علامات تحدد مشكلة الإدمان الجنسي؛ ومنها تكوّن نمط من فقدان السيطرة على السلوك، والهوس بالخيالات الجنسية كوسيلة تأقلم أساسية مع الضغوط، واستهلاك وقت طويل في التفكير بالسلوكيات الجنسية.

وعن المدة الزمنية التي يحتاجها مدمن المواقع الإباحية للتعافي، أوضح مدير برنامج عفة أن ذلك يعتمد على حسب مدة مشاهدة المدمن الماضية ونوعية المشاهد وشدتها وطول فترة المشاهدة؛ فهي مختلفة.

واستدرك: "لكن هناك من يتحدث عن 90 يومًا أو 3 أشهر، وكعادة إدمانية قد يصل التعافي إلى 18 شهرًا وبعضهم إلى 5 سنوات حتى يصل الإنسان إلى ممارسة حياته العادية بعيدًا عن العادة الإدمانية"، مومضحًا أنه يمكن الوصول إلى معرفات برنامج عفة في مواقع التواصل الاجتماعي؛ ومنها حساب البرنامج في تويتر ‏@Effah2030.

يذكر أن برنامج عفة كان قد انطلق في عام 2019، وأطلق أخيرًا مبادرة تحدي العفة السنوي لعام 1443هـ بنموذج منهجي للراغبين في التخلص من مشكلة إدمان الإباحية بمبادئ التعافي الربانية، وهو برنامج إرشادي نفسي يقدم من استشاري الطب النفسي الدكتور عبدالله الملحم، ويرتكز على 3 محاور: العلاج السلوكي المعرفي، والعلاج الروحي، وتوفير بيئة دعم آمنة. ومدة التحدي 100 يوم بدأت من 30/ 01/ 2022، وتنتهي بنهاية يوم الاثنين 09/ 05/ 2022 مرورًا بشهر رمضان المبارك وتتويجًا في عيد الفطر السعيد.

ويستفيد المشاركون في تحدي العفة: فهمَ أبعاد مشكلة الإباحية، ولماذا لم نستطع التوقف حتى الآن، وشرح خطوات التعافي الرباني على ضوء فهم المشكلة، ولقاءات أسبوعية تفاعلية للدعم والمساعدة والتعرف على قصص نجاح المتعافين في عفة وهدايا وجوائز، حيث التسجيل في المسابقة ينتهي في 06/ 02/ 2022.

05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443
11:00 AM
اخر تعديل
05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443
11:51 AM

هوس وأرقام مرعبة.. "الحساني": أول موقع لعلاج "إدمان الإباحية" بالمملكة والخليج

قال: معدل التعرض يبدأ من عمر 11 ومؤشرات عالمية تقول 8.. والتعافي 18 شهرًا

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
0
2,205

كشف مدير برنامج عفة، سعود الحساني، عن إطلاق أول موقع للتعافي من إدمان الإباحية في المملكة والخليج بآلية المساعدة الذاتية خلال شهرين، كاشفًا عن إطلاق نماذج نفسية متخصصة للمساعدة في التخلص من مشكلة الإباحية؛ ومنها برنامج الخطوات العشر للتعافي الرباني في شهر رمضان المقبل، وإطلاق نموذج التعافي النسائي في غضون شهر تقريبًا.

وأوضح "الحساني" خلال حديثه لبرنامج يا هلا، أن الإباحية مشكلة تؤثر على قيم الإنسان وصحته النفسية وإنتاجيته وعطائه؛ حيث إن أضرار الإباحية تتعلق بالجوانب الاجتماعية والصحية والنفسية والمجتمعية كالتحرش والعنف.

وذكر أن إدمان المواقع الإباحية ظاهرة عالمية، مشيرًا في هذا السياق إلى أن 42 مليار زيارة كانت لأحد المواقع الإباحية في عام 2019، موضحًا أن ثلث محتوى الإنترنت هو محتوى إباحي، داعيًا إلى أن نكون مستعدين لتفادي أضرار وسلبيات هذه المواقع.

وأضاف مدير برنامج عفة: "بحسب التجربة، معدل التعرض للإباحية يبدأ من عمر 11 إلى 13 سنة، وبعض المؤشرات العالمية تقول من 8 سنوات، ولدينا حالات كثيرة بدأت من هذا العمر المبكّر.

ولفت إلى أن متخصصًا في الطب النفسي والإدمان الجنسي وضع 10 علامات تحدد مشكلة الإدمان الجنسي؛ ومنها تكوّن نمط من فقدان السيطرة على السلوك، والهوس بالخيالات الجنسية كوسيلة تأقلم أساسية مع الضغوط، واستهلاك وقت طويل في التفكير بالسلوكيات الجنسية.

وعن المدة الزمنية التي يحتاجها مدمن المواقع الإباحية للتعافي، أوضح مدير برنامج عفة أن ذلك يعتمد على حسب مدة مشاهدة المدمن الماضية ونوعية المشاهد وشدتها وطول فترة المشاهدة؛ فهي مختلفة.

واستدرك: "لكن هناك من يتحدث عن 90 يومًا أو 3 أشهر، وكعادة إدمانية قد يصل التعافي إلى 18 شهرًا وبعضهم إلى 5 سنوات حتى يصل الإنسان إلى ممارسة حياته العادية بعيدًا عن العادة الإدمانية"، مومضحًا أنه يمكن الوصول إلى معرفات برنامج عفة في مواقع التواصل الاجتماعي؛ ومنها حساب البرنامج في تويتر ‏@Effah2030.

يذكر أن برنامج عفة كان قد انطلق في عام 2019، وأطلق أخيرًا مبادرة تحدي العفة السنوي لعام 1443هـ بنموذج منهجي للراغبين في التخلص من مشكلة إدمان الإباحية بمبادئ التعافي الربانية، وهو برنامج إرشادي نفسي يقدم من استشاري الطب النفسي الدكتور عبدالله الملحم، ويرتكز على 3 محاور: العلاج السلوكي المعرفي، والعلاج الروحي، وتوفير بيئة دعم آمنة. ومدة التحدي 100 يوم بدأت من 30/ 01/ 2022، وتنتهي بنهاية يوم الاثنين 09/ 05/ 2022 مرورًا بشهر رمضان المبارك وتتويجًا في عيد الفطر السعيد.

ويستفيد المشاركون في تحدي العفة: فهمَ أبعاد مشكلة الإباحية، ولماذا لم نستطع التوقف حتى الآن، وشرح خطوات التعافي الرباني على ضوء فهم المشكلة، ولقاءات أسبوعية تفاعلية للدعم والمساعدة والتعرف على قصص نجاح المتعافين في عفة وهدايا وجوائز، حيث التسجيل في المسابقة ينتهي في 06/ 02/ 2022.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,165
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,207
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,926
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,012

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ابن أبيه وأمه

ابن أبيه وأمه

بدر الغامدي
فلسفة بناء "قرية ذي عين"

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

عبدالرحمن المرشد
هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد
حتى لا تخسر

حتى لا تخسر

مها الجبر
الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة