هوس وأرقام مرعبة.. "الحساني": أول موقع لعلاج "إدمان الإباحية" بالمملكة والخليج

كشف مدير برنامج عفة، سعود الحساني، عن إطلاق أول موقع للتعافي من إدمان الإباحية في المملكة والخليج بآلية المساعدة الذاتية خلال شهرين، كاشفًا عن إطلاق نماذج نفسية متخصصة للمساعدة في التخلص من مشكلة الإباحية؛ ومنها برنامج الخطوات العشر للتعافي الرباني في شهر رمضان المقبل، وإطلاق نموذج التعافي النسائي في غضون شهر تقريبًا. وأوضح "الحساني" خلال حديثه لبرنامج يا هلا، أن الإباحية مشكلة تؤثر على قيم الإنسان وصحته النفسية وإنتاجيته وعطائه؛ حيث إن أضرار الإباحية تتعلق بالجوانب الاجتماعية والصحية والنفسية والمجتمعية كالتحرش والعنف. وذكر أن إدمان المواقع الإباحية ظاهرة عالمية، مشيرًا في هذا السياق إلى أن 42 مليار زيارة كانت لأحد المواقع الإباحية في عام 2019، موضحًا أن ثلث محتوى الإنترنت هو محتوى إباحي، داعيًا إلى أن نكون مستعدين لتفادي أضرار وسلبيات هذه المواقع. وأضاف مدير برنامج عفة: "بحسب التجربة، معدل التعرض للإباحية يبدأ من عمر 11 إلى 13 سنة، وبعض المؤشرات العالمية تقول من 8 سنوات، ولدينا حالات كثيرة بدأت من هذا العمر المبكّر. ولفت إلى أن متخصصًا في الطب النفسي والإدمان الجنسي وضع 10 علامات تحدد مشكلة الإدمان الجنسي؛ ومنها تكوّن نمط من فقدان السيطرة على السلوك، والهوس بالخيالات الجنسية كوسيلة تأقلم أساسية مع الضغوط، واستهلاك وقت طويل في التفكير بالسلوكيات الجنسية. وعن المدة الزمنية التي يحتاجها مدمن المواقع الإباحية للتعافي، أوضح مدير برنامج عفة أن ذلك يعتمد على حسب مدة مشاهدة المدمن الماضية ونوعية المشاهد وشدتها وطول فترة المشاهدة؛ فهي مختلفة. واستدرك: "لكن هناك من يتحدث عن 90 يومًا أو 3 أشهر، وكعادة إدمانية قد يصل التعافي إلى 18 شهرًا وبعضهم إلى 5 سنوات حتى يصل الإنسان إلى ممارسة حياته العادية بعيدًا عن العادة الإدمانية"، مومضحًا أنه يمكن الوصول إلى معرفات برنامج عفة في مواقع التواصل الاجتماعي؛ ومنها حساب البرنامج في تويتر ‏@Effah2030. يذكر أن برنامج عفة كان قد انطلق في عام 2019، وأطلق أخيرًا مبادرة تحدي العفة السنوي لعام 1443هـ بنموذج منهجي للراغبين في التخلص من مشكلة إدمان الإباحية بمبادئ التعافي الربانية، وهو برنامج إرشادي نفسي يقدم من استشاري الطب النفسي الدكتور عبدالله الملحم، ويرتكز على 3 محاور: العلاج السلوكي المعرفي، والعلاج الروحي، وتوفير بيئة دعم آمنة. ومدة التحدي 100 يوم بدأت من 30/ 01/ 2022، وتنتهي بنهاية يوم الاثنين 09/ 05/ 2022 مرورًا بشهر رمضان المبارك وتتويجًا في عيد الفطر السعيد. ويستفيد المشاركون في تحدي العفة: فهمَ أبعاد مشكلة الإباحية، ولماذا لم نستطع التوقف حتى الآن، وشرح خطوات التعافي الرباني على ضوء فهم المشكلة، ولقاءات أسبوعية تفاعلية للدعم والمساعدة والتعرف على قصص نجاح المتعافين في عفة وهدايا وجوائز، حيث التسجيل في المسابقة ينتهي في 06/ 02/ 2022.

هوس وأرقام مرعبة.. "الحساني": أول موقع لعلاج "إدمان الإباحية" بالمملكة والخليج عبدالحكيم شار سبق 2022-02-05 كشف مدير برنامج عفة، سعود الحساني، عن إطلاق أول موقع للتعافي من إدمان الإباحية في المملكة والخليج بآلية المساعدة الذاتية خلال شهرين، كاشفًا عن إطلاق نماذج نفسية متخصصة للمساعدة في التخلص من مشكلة الإباحية؛ ومنها برنامج الخطوات العشر للتعافي الرباني في شهر رمضان المقبل، وإطلاق نموذج التعافي النسائي في غضون شهر تقريبًا.



وأوضح "الحساني" خلال حديثه لبرنامج يا هلا، أن الإباحية مشكلة تؤثر على قيم الإنسان وصحته النفسية وإنتاجيته وعطائه؛ حيث إن أضرار الإباحية تتعلق بالجوانب الاجتماعية والصحية والنفسية والمجتمعية كالتحرش والعنف.



وذكر أن إدمان المواقع الإباحية ظاهرة عالمية، مشيرًا في هذا السياق إلى أن 42 مليار زيارة كانت لأحد المواقع الإباحية في عام 2019، موضحًا أن ثلث محتوى الإنترنت هو محتوى إباحي، داعيًا إلى أن نكون مستعدين لتفادي أضرار وسلبيات هذه المواقع.



وأضاف مدير برنامج عفة: "بحسب التجربة، معدل التعرض للإباحية يبدأ من عمر 11 إلى 13 سنة، وبعض المؤشرات العالمية تقول من 8 سنوات، ولدينا حالات كثيرة بدأت من هذا العمر المبكّر.



ولفت إلى أن متخصصًا في الطب النفسي والإدمان الجنسي وضع 10 علامات تحدد مشكلة الإدمان الجنسي؛ ومنها تكوّن نمط من فقدان السيطرة على السلوك، والهوس بالخيالات الجنسية كوسيلة تأقلم أساسية مع الضغوط، واستهلاك وقت طويل في التفكير بالسلوكيات الجنسية.



وعن المدة الزمنية التي يحتاجها مدمن المواقع الإباحية للتعافي، أوضح مدير برنامج عفة أن ذلك يعتمد على حسب مدة مشاهدة المدمن الماضية ونوعية المشاهد وشدتها وطول فترة المشاهدة؛ فهي مختلفة.



واستدرك: "لكن هناك من يتحدث عن 90 يومًا أو 3 أشهر، وكعادة إدمانية قد يصل التعافي إلى 18 شهرًا وبعضهم إلى 5 سنوات حتى يصل الإنسان إلى ممارسة حياته العادية بعيدًا عن العادة الإدمانية"، مومضحًا أنه يمكن الوصول إلى معرفات برنامج عفة في مواقع التواصل الاجتماعي؛ ومنها حساب البرنامج في تويتر ‏@Effah2030.



يذكر أن برنامج عفة كان قد انطلق في عام 2019، وأطلق أخيرًا مبادرة تحدي العفة السنوي لعام 1443هـ بنموذج منهجي للراغبين في التخلص من مشكلة إدمان الإباحية بمبادئ التعافي الربانية، وهو برنامج إرشادي نفسي يقدم من استشاري الطب النفسي الدكتور عبدالله الملحم، ويرتكز على 3 محاور: العلاج السلوكي المعرفي، والعلاج الروحي، وتوفير بيئة دعم آمنة. ومدة التحدي 100 يوم بدأت من 30/ 01/ 2022، وتنتهي بنهاية يوم الاثنين 09/ 05/ 2022 مرورًا بشهر رمضان المبارك وتتويجًا في عيد الفطر السعيد.



ويستفيد المشاركون في تحدي العفة: فهمَ أبعاد مشكلة الإباحية، ولماذا لم نستطع التوقف حتى الآن، وشرح خطوات التعافي الرباني على ضوء فهم المشكلة، ولقاءات أسبوعية تفاعلية للدعم والمساعدة والتعرف على قصص نجاح المتعافين في عفة وهدايا وجوائز، حيث التسجيل في المسابقة ينتهي في 06/ 02/ 2022.

05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443 11:00 AM

اخر تعديل 05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443 11:51 AM

هوس وأرقام مرعبة.. "الحساني": أول موقع لعلاج "إدمان الإباحية" بالمملكة والخليج قال: معدل التعرض يبدأ من عمر 11 ومؤشرات عالمية تقول 8.. والتعافي 18 شهرًا





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كشف مدير برنامج عفة، سعود الحساني، عن إطلاق أول موقع للتعافي من إدمان الإباحية في المملكة والخليج بآلية المساعدة الذاتية خلال شهرين، كاشفًا عن إطلاق نماذج نفسية متخصصة للمساعدة في التخلص من مشكلة الإباحية؛ ومنها برنامج الخطوات العشر للتعافي الرباني في شهر رمضان المقبل، وإطلاق نموذج التعافي النسائي في غضون شهر تقريبًا.



وأوضح "الحساني" خلال حديثه لبرنامج يا هلا، أن الإباحية مشكلة تؤثر على قيم الإنسان وصحته النفسية وإنتاجيته وعطائه؛ حيث إن أضرار الإباحية تتعلق بالجوانب الاجتماعية والصحية والنفسية والمجتمعية كالتحرش والعنف.



وذكر أن إدمان المواقع الإباحية ظاهرة عالمية، مشيرًا في هذا السياق إلى أن 42 مليار زيارة كانت لأحد المواقع الإباحية في عام 2019، موضحًا أن ثلث محتوى الإنترنت هو محتوى إباحي، داعيًا إلى أن نكون مستعدين لتفادي أضرار وسلبيات هذه المواقع.



وأضاف مدير برنامج عفة: "بحسب التجربة، معدل التعرض للإباحية يبدأ من عمر 11 إلى 13 سنة، وبعض المؤشرات العالمية تقول من 8 سنوات، ولدينا حالات كثيرة بدأت من هذا العمر المبكّر.



ولفت إلى أن متخصصًا في الطب النفسي والإدمان الجنسي وضع 10 علامات تحدد مشكلة الإدمان الجنسي؛ ومنها تكوّن نمط من فقدان السيطرة على السلوك، والهوس بالخيالات الجنسية كوسيلة تأقلم أساسية مع الضغوط، واستهلاك وقت طويل في التفكير بالسلوكيات الجنسية.



وعن المدة الزمنية التي يحتاجها مدمن المواقع الإباحية للتعافي، أوضح مدير برنامج عفة أن ذلك يعتمد على حسب مدة مشاهدة المدمن الماضية ونوعية المشاهد وشدتها وطول فترة المشاهدة؛ فهي مختلفة.



واستدرك: "لكن هناك من يتحدث عن 90 يومًا أو 3 أشهر، وكعادة إدمانية قد يصل التعافي إلى 18 شهرًا وبعضهم إلى 5 سنوات حتى يصل الإنسان إلى ممارسة حياته العادية بعيدًا عن العادة الإدمانية"، مومضحًا أنه يمكن الوصول إلى معرفات برنامج عفة في مواقع التواصل الاجتماعي؛ ومنها حساب البرنامج في تويتر ‏@Effah2030.



يذكر أن برنامج عفة كان قد انطلق في عام 2019، وأطلق أخيرًا مبادرة تحدي العفة السنوي لعام 1443هـ بنموذج منهجي للراغبين في التخلص من مشكلة إدمان الإباحية بمبادئ التعافي الربانية، وهو برنامج إرشادي نفسي يقدم من استشاري الطب النفسي الدكتور عبدالله الملحم، ويرتكز على 3 محاور: العلاج السلوكي المعرفي، والعلاج الروحي، وتوفير بيئة دعم آمنة. ومدة التحدي 100 يوم بدأت من 30/ 01/ 2022، وتنتهي بنهاية يوم الاثنين 09/ 05/ 2022 مرورًا بشهر رمضان المبارك وتتويجًا في عيد الفطر السعيد.



ويستفيد المشاركون في تحدي العفة: فهمَ أبعاد مشكلة الإباحية، ولماذا لم نستطع التوقف حتى الآن، وشرح خطوات التعافي الرباني على ضوء فهم المشكلة، ولقاءات أسبوعية تفاعلية للدعم والمساعدة والتعرف على قصص نجاح المتعافين في عفة وهدايا وجوائز، حيث التسجيل في المسابقة ينتهي في 06/ 02/ 2022.