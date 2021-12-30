النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزارة الرياضة تؤكد: حالة السائق الفرنسي مطمئنة والبقية بدون إصابات

للتوضيح حول حادث السيارة والمشاركين في سباق رالي داكار

أصدرت وزارة الرياضة بيانًا حول الحادث الذي وقع اليوم الخميس للفريق الفرنسي المشارك في سباق رالي داكار 2022.

وجاء في البيان: "تود وزارة الرياضة الإيضاح أنه وقع صباح اليوم الخميس 26/ 5/ 1443هـ الموافق 30/ 12/ 2021م حادث لسيارة فريق العمل المساند لأحد السائقين المشاركين في سباق رالي داكار 2022م، وكان يستقلها خمسة أشخاص "من الجنسية الفرنسية"، أصيب أحدهم وجرى نقله إلى أحد مستشفيات محافظة جدة لتلقي العلاج اللازم، وهو بحالة مطمئنة بحمد الله، بينما لم يتعرض البقية لأية إصابات، وقد باشرت في حينه الجهات المعنية إجراءاتها للإحاطة بتفاصيل الحادث.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
وزارة الرياضة تؤكد: حالة السائق الفرنسي مطمئنة والبقية بدون إصابات
سبق

أصدرت وزارة الرياضة بيانًا حول الحادث الذي وقع اليوم الخميس للفريق الفرنسي المشارك في سباق رالي داكار 2022.

وجاء في البيان: "تود وزارة الرياضة الإيضاح أنه وقع صباح اليوم الخميس 26/ 5/ 1443هـ الموافق 30/ 12/ 2021م حادث لسيارة فريق العمل المساند لأحد السائقين المشاركين في سباق رالي داكار 2022م، وكان يستقلها خمسة أشخاص "من الجنسية الفرنسية"، أصيب أحدهم وجرى نقله إلى أحد مستشفيات محافظة جدة لتلقي العلاج اللازم، وهو بحالة مطمئنة بحمد الله، بينما لم يتعرض البقية لأية إصابات، وقد باشرت في حينه الجهات المعنية إجراءاتها للإحاطة بتفاصيل الحادث.

30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
07:33 PM

وزارة الرياضة تؤكد: حالة السائق الفرنسي مطمئنة والبقية بدون إصابات

للتوضيح حول حادث السيارة والمشاركين في سباق رالي داكار

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
3,631

أصدرت وزارة الرياضة بيانًا حول الحادث الذي وقع اليوم الخميس للفريق الفرنسي المشارك في سباق رالي داكار 2022.

وجاء في البيان: "تود وزارة الرياضة الإيضاح أنه وقع صباح اليوم الخميس 26/ 5/ 1443هـ الموافق 30/ 12/ 2021م حادث لسيارة فريق العمل المساند لأحد السائقين المشاركين في سباق رالي داكار 2022م، وكان يستقلها خمسة أشخاص "من الجنسية الفرنسية"، أصيب أحدهم وجرى نقله إلى أحد مستشفيات محافظة جدة لتلقي العلاج اللازم، وهو بحالة مطمئنة بحمد الله، بينما لم يتعرض البقية لأية إصابات، وقد باشرت في حينه الجهات المعنية إجراءاتها للإحاطة بتفاصيل الحادث.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,063
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,099
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,646
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,541

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة