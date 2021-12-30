وزارة الرياضة تؤكد: حالة السائق الفرنسي مطمئنة والبقية بدون إصابات

للتوضيح حول حادث السيارة والمشاركين في سباق رالي داكار

أصدرت وزارة الرياضة بيانًا حول الحادث الذي وقع اليوم الخميس للفريق الفرنسي المشارك في سباق رالي داكار 2022.



وجاء في البيان: "تود وزارة الرياضة الإيضاح أنه وقع صباح اليوم الخميس 26/ 5/ 1443هـ الموافق 30/ 12/ 2021م حادث لسيارة فريق العمل المساند لأحد السائقين المشاركين في سباق رالي داكار 2022م، وكان يستقلها خمسة أشخاص "من الجنسية الفرنسية"، أصيب أحدهم وجرى نقله إلى أحد مستشفيات محافظة جدة لتلقي العلاج اللازم، وهو بحالة مطمئنة بحمد الله، بينما لم يتعرض البقية لأية إصابات، وقد باشرت في حينه الجهات المعنية إجراءاتها للإحاطة بتفاصيل الحادث.