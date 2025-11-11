شاهد.. إغلاق عقبة "حزنه" احترازيًّا بعد هطول أمطار غزيرة

حفاظًا على سلامة مرتادي الطريق

أغلقت إدارة مرور منطقة الباحة والجهات ذات العلاقة، عقبة حزنه احترازيّاً بعد أن شهدت مساء اليوم أمطاراً غزيرة.

وأكدت إدارة مرور الباحة أن الإغلاق تم حفاظاً على سلامة مرتادي الطريق، ولم تسجل أي إصابات بحمد الله، وستتم إعادة فتحها حال التأكد من عدم وجود معوقات وضمان سلامة مستخدمي الطريق.