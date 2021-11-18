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تفاعلاً مع "سبق".. جامعة "أم القرى" تزيل الفئران الميتة والنفايات

"قزاز": الجامعة قامت بالوقوف على المكان وتم تنظيفه وتعقيمه

تفاعلت جامعة أم القرى بمكة المكرمة مع مقطع فيديو الفئران الميتة، وتراكم النفايات على سطح أحد المعامل بإحدى الكليات بالجامعة، وأعلنت تنظيف وتعقيم المكان.

جاء ذلك تفاعلاً بعد أقل من 12 ساعة على نشر "سبق" خبرًا تحت عنوان "شاهد.. فئران ميتة تستوطن سطح إحدى كليات جامعة أم القرى"، وبه الفيديو الذي وثَّقه طالب، وزود "سبق" به.

وأكد المتحدث باسم جامعة أم القرى، الدكتور عثمان قزاز، أن الجامعة قامت بالوقوف على المكان المشار إليه، وتم تنظيفه وتعقيمه.

وكان مقطع فيديو، وثَّقه طالب بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، قد أظهر تراكم النفايات، وانتشار الفئران الميتة على سطح أحد المعامل، وداخل غرفة على شكل مستودع بإحدى الكليات بالجامعة؛ ما يُنذر بكارثة بيئية وصحية.

وبحسب الطالب، فإن المكان يقع في الدور الثالث من مبنى الكلية، ومرتبط بشكل مباشر مع المصعد الكهربائي للكلية؛ ما يعني أن الوصول إليه سهل ومتاح عن طريق المصعد دون إغلاق المكان وتنظيفه من قِبل الجهة المسؤولة.

وأظهر المقطع فئرانًا ميتة، ومخلفات، ونفايات، تعود لأحد المعامل، يُعتقد أنه تم الاستغناء والتخلص منها بهذه الطريقة العشوائية، وسط مطالبات موثق المقطع مسؤولي الجامعة بضرورة الوقوف على المكان، وتنظيفه، وإزالة تلك النفايات التي تشكل خطرًا على الطلاب ومنسوبي الكلية، قبل أن تعلن الجامعة على لسان متحدثها إزالة تلك النفايات والفئران الميتة من سطح أحد المعامل بإحدى الكليات بالجامعة.

مكة المكرمة جامعة أم القرى فيديو الفئران الميتة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تفاعلاً مع "سبق".. جامعة "أم القرى" تزيل الفئران الميتة والنفايات
سبق

تفاعلت جامعة أم القرى بمكة المكرمة مع مقطع فيديو الفئران الميتة، وتراكم النفايات على سطح أحد المعامل بإحدى الكليات بالجامعة، وأعلنت تنظيف وتعقيم المكان.

جاء ذلك تفاعلاً بعد أقل من 12 ساعة على نشر "سبق" خبرًا تحت عنوان "شاهد.. فئران ميتة تستوطن سطح إحدى كليات جامعة أم القرى"، وبه الفيديو الذي وثَّقه طالب، وزود "سبق" به.

وأكد المتحدث باسم جامعة أم القرى، الدكتور عثمان قزاز، أن الجامعة قامت بالوقوف على المكان المشار إليه، وتم تنظيفه وتعقيمه.

وكان مقطع فيديو، وثَّقه طالب بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، قد أظهر تراكم النفايات، وانتشار الفئران الميتة على سطح أحد المعامل، وداخل غرفة على شكل مستودع بإحدى الكليات بالجامعة؛ ما يُنذر بكارثة بيئية وصحية.

وبحسب الطالب، فإن المكان يقع في الدور الثالث من مبنى الكلية، ومرتبط بشكل مباشر مع المصعد الكهربائي للكلية؛ ما يعني أن الوصول إليه سهل ومتاح عن طريق المصعد دون إغلاق المكان وتنظيفه من قِبل الجهة المسؤولة.

وأظهر المقطع فئرانًا ميتة، ومخلفات، ونفايات، تعود لأحد المعامل، يُعتقد أنه تم الاستغناء والتخلص منها بهذه الطريقة العشوائية، وسط مطالبات موثق المقطع مسؤولي الجامعة بضرورة الوقوف على المكان، وتنظيفه، وإزالة تلك النفايات التي تشكل خطرًا على الطلاب ومنسوبي الكلية، قبل أن تعلن الجامعة على لسان متحدثها إزالة تلك النفايات والفئران الميتة من سطح أحد المعامل بإحدى الكليات بالجامعة.

18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441
10:32 PM

تفاعلاً مع "سبق".. جامعة "أم القرى" تزيل الفئران الميتة والنفايات

"قزاز": الجامعة قامت بالوقوف على المكان وتم تنظيفه وتعقيمه

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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1,949

تفاعلت جامعة أم القرى بمكة المكرمة مع مقطع فيديو الفئران الميتة، وتراكم النفايات على سطح أحد المعامل بإحدى الكليات بالجامعة، وأعلنت تنظيف وتعقيم المكان.

جاء ذلك تفاعلاً بعد أقل من 12 ساعة على نشر "سبق" خبرًا تحت عنوان "شاهد.. فئران ميتة تستوطن سطح إحدى كليات جامعة أم القرى"، وبه الفيديو الذي وثَّقه طالب، وزود "سبق" به.

وأكد المتحدث باسم جامعة أم القرى، الدكتور عثمان قزاز، أن الجامعة قامت بالوقوف على المكان المشار إليه، وتم تنظيفه وتعقيمه.

وكان مقطع فيديو، وثَّقه طالب بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، قد أظهر تراكم النفايات، وانتشار الفئران الميتة على سطح أحد المعامل، وداخل غرفة على شكل مستودع بإحدى الكليات بالجامعة؛ ما يُنذر بكارثة بيئية وصحية.

وبحسب الطالب، فإن المكان يقع في الدور الثالث من مبنى الكلية، ومرتبط بشكل مباشر مع المصعد الكهربائي للكلية؛ ما يعني أن الوصول إليه سهل ومتاح عن طريق المصعد دون إغلاق المكان وتنظيفه من قِبل الجهة المسؤولة.

وأظهر المقطع فئرانًا ميتة، ومخلفات، ونفايات، تعود لأحد المعامل، يُعتقد أنه تم الاستغناء والتخلص منها بهذه الطريقة العشوائية، وسط مطالبات موثق المقطع مسؤولي الجامعة بضرورة الوقوف على المكان، وتنظيفه، وإزالة تلك النفايات التي تشكل خطرًا على الطلاب ومنسوبي الكلية، قبل أن تعلن الجامعة على لسان متحدثها إزالة تلك النفايات والفئران الميتة من سطح أحد المعامل بإحدى الكليات بالجامعة.

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