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"الجبير" يستعرض العلاقات الثنائية مع سفير المجر لدى المملكة

في لقاء بالرياض تناولا فيه أبرز المستجدات الإقليمية والدولية

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه بالوزارة اليوم، سفير جمهورية المجر لدى المملكة بالاش شلماسي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك، إضافة للمستجدات الإقليمية والدولية.

وزير الدولة للشؤون الخارجية سفير جمهورية المجر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجبير" يستعرض العلاقات الثنائية مع سفير المجر لدى المملكة
سبق

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه بالوزارة اليوم، سفير جمهورية المجر لدى المملكة بالاش شلماسي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك، إضافة للمستجدات الإقليمية والدولية.

14 يناير 2020 - 19 جمادى الأول 1441
05:46 PM

"الجبير" يستعرض العلاقات الثنائية مع سفير المجر لدى المملكة

في لقاء بالرياض تناولا فيه أبرز المستجدات الإقليمية والدولية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه بالوزارة اليوم، سفير جمهورية المجر لدى المملكة بالاش شلماسي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك، إضافة للمستجدات الإقليمية والدولية.

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