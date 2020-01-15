"الجبير" يستعرض العلاقات الثنائية مع سفير المجر لدى المملكة

في لقاء بالرياض تناولا فيه أبرز المستجدات الإقليمية والدولية

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه بالوزارة اليوم، سفير جمهورية المجر لدى المملكة بالاش شلماسي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك، إضافة للمستجدات الإقليمية والدولية.