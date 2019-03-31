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ولي العهد يصل إلى المنطقة الشرقية

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى المنطقة الشرقية قادماً من الرياض.

وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله مطار قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية في الظهران: الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، والأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، والأمير محمد بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

كما كان في استقبال سمو ولي العهد: رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي، والفريق ركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية.

ووصل في معية سمو ولي العهد: الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، والأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع.

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ولي العهد يصل إلى المنطقة الشرقية
سبق

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى المنطقة الشرقية قادماً من الرياض.

وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله مطار قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية في الظهران: الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، والأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، والأمير محمد بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

كما كان في استقبال سمو ولي العهد: رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي، والفريق ركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية.

ووصل في معية سمو ولي العهد: الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، والأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع.

31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
11:22 PM

ولي العهد يصل إلى المنطقة الشرقية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الظهران
1
16,985

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى المنطقة الشرقية قادماً من الرياض.

وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله مطار قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية في الظهران: الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، والأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، والأمير محمد بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

كما كان في استقبال سمو ولي العهد: رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي، والفريق ركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية.

ووصل في معية سمو ولي العهد: الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، والأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع.

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