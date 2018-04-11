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ترامب: وفيات كورونا ستكون أقل من 100 ألف حالة في الولايات المتحدة

أكد أن البلاد اقتربت من ذروة تفشي المرض

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بأن عدد الوفيات من جراء مرض كوفيد-19 الناتج من فيروس كورونا المستجد سيكون أقل مما كان متوقعًا في السابق.

وتوقع ترامب في مؤتمر صحفي أمس أن يصل إجمالي عدد الوفيات إلى أقل من 100 ألف حالة، مشيرًا إلى أن البلاد اقتربت من ذروة تفشي المرض، وذلك مع تراجع عدد الحالات الجديدة. مبينًا أن الوضع في مدينتَي نيو أورلينز بولاية لويزيانا، وديترويت في ميشيغان، "مستقر".

وأوضح فريق البيت الأبيض المعنيّ بإدارة أزمة تفشي كورونا خلال المؤتمر أن البلاد قد تحتاج إلى شهور لمعرفة أفضل العلاجات التي يتم تقييمها حاليًا لعلاج المرض.

وأشار الفريق إلى أنه رغم العلامات المشجعة الأخيرة بشأن تراجع الحالات إلا أن الولايات المتحدة لم تصل بعد إلى الذروة.

فيروس كورونا الجديد الرئيس الأمريكي الولايات المتحدة الأمريكية

الرئيسية/ أخبار العالم

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ترامب: وفيات كورونا ستكون أقل من 100 ألف حالة في الولايات المتحدة
سبق

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بأن عدد الوفيات من جراء مرض كوفيد-19 الناتج من فيروس كورونا المستجد سيكون أقل مما كان متوقعًا في السابق.

وتوقع ترامب في مؤتمر صحفي أمس أن يصل إجمالي عدد الوفيات إلى أقل من 100 ألف حالة، مشيرًا إلى أن البلاد اقتربت من ذروة تفشي المرض، وذلك مع تراجع عدد الحالات الجديدة. مبينًا أن الوضع في مدينتَي نيو أورلينز بولاية لويزيانا، وديترويت في ميشيغان، "مستقر".

وأوضح فريق البيت الأبيض المعنيّ بإدارة أزمة تفشي كورونا خلال المؤتمر أن البلاد قد تحتاج إلى شهور لمعرفة أفضل العلاجات التي يتم تقييمها حاليًا لعلاج المرض.

وأشار الفريق إلى أنه رغم العلامات المشجعة الأخيرة بشأن تراجع الحالات إلا أن الولايات المتحدة لم تصل بعد إلى الذروة.

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
01:56 AM

ترامب: وفيات كورونا ستكون أقل من 100 ألف حالة في الولايات المتحدة

أكد أن البلاد اقتربت من ذروة تفشي المرض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بأن عدد الوفيات من جراء مرض كوفيد-19 الناتج من فيروس كورونا المستجد سيكون أقل مما كان متوقعًا في السابق.

وتوقع ترامب في مؤتمر صحفي أمس أن يصل إجمالي عدد الوفيات إلى أقل من 100 ألف حالة، مشيرًا إلى أن البلاد اقتربت من ذروة تفشي المرض، وذلك مع تراجع عدد الحالات الجديدة. مبينًا أن الوضع في مدينتَي نيو أورلينز بولاية لويزيانا، وديترويت في ميشيغان، "مستقر".

وأوضح فريق البيت الأبيض المعنيّ بإدارة أزمة تفشي كورونا خلال المؤتمر أن البلاد قد تحتاج إلى شهور لمعرفة أفضل العلاجات التي يتم تقييمها حاليًا لعلاج المرض.

وأشار الفريق إلى أنه رغم العلامات المشجعة الأخيرة بشأن تراجع الحالات إلا أن الولايات المتحدة لم تصل بعد إلى الذروة.

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