النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو.. تسعينية في "تنومة" تتوج بلقب أكبر حافظات القرآن الكريم

حاصلة على شهادة السادس الابتدائي.. وبدأت حفظه عام 1409هـ

رغم أنها بلغت 98 عاماً من عمرها، إلا أن تلك السنوات لم تشكّل عائقاً أمامها كونها ذات همة عالية، حيث أتمت المواطنة ثمراء محمد ظافر العميري الشهري، البالغة من العمر 98 عاماً، حفظ 114 سورة من القرآن الكريم.

وقال المواطن سعد بن سعيد الشهري لـ"سبق": إن "والدته ثمراء الحاصلة على شهادة الصف السادس ابتدائي من محو الأمية، بدأت بحفظ القرآن الكريم عام 1409هـ، أثناء إقامتها معه في مقر عمله بمدينة خميس مشيط وحفر الباطن، ثم تابعت عملية الحفظ في دار السمو لتحفيظ القرآن في ترج التابعة لجمعية آيات لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تنومة".

وأضاف "الشهري" أن "والدته واجهت صعوبة في بداية عملية حفظ القرآن"، ووصف "الشهري" مشاعر والدته عند إتمامها حفظ القرآن الكريم بأنها مشاعر لا يصفها إلا من ذاق حلاوة هذا الإنجاز.

وعبرت المواطنة ثمراء الشهري، عن شكرها للحكومة الرشيدة التي تولي القرآن الكريم كل اهتمام ورعاية، كما عبرت عن مدى امتنانها لكل من وقف بجانبها حتى أتمت حفظ كتاب الله، حيث قدمت الشكر لكافة معلماتها في دور وحلقات تحفيظ القرآن النسائية دون استثناء.

تنومة القرآن الكريم

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالفيديو.. تسعينية في "تنومة" تتوج بلقب أكبر حافظات القرآن الكريم
سبق

رغم أنها بلغت 98 عاماً من عمرها، إلا أن تلك السنوات لم تشكّل عائقاً أمامها كونها ذات همة عالية، حيث أتمت المواطنة ثمراء محمد ظافر العميري الشهري، البالغة من العمر 98 عاماً، حفظ 114 سورة من القرآن الكريم.

وقال المواطن سعد بن سعيد الشهري لـ"سبق": إن "والدته ثمراء الحاصلة على شهادة الصف السادس ابتدائي من محو الأمية، بدأت بحفظ القرآن الكريم عام 1409هـ، أثناء إقامتها معه في مقر عمله بمدينة خميس مشيط وحفر الباطن، ثم تابعت عملية الحفظ في دار السمو لتحفيظ القرآن في ترج التابعة لجمعية آيات لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تنومة".

وأضاف "الشهري" أن "والدته واجهت صعوبة في بداية عملية حفظ القرآن"، ووصف "الشهري" مشاعر والدته عند إتمامها حفظ القرآن الكريم بأنها مشاعر لا يصفها إلا من ذاق حلاوة هذا الإنجاز.

وعبرت المواطنة ثمراء الشهري، عن شكرها للحكومة الرشيدة التي تولي القرآن الكريم كل اهتمام ورعاية، كما عبرت عن مدى امتنانها لكل من وقف بجانبها حتى أتمت حفظ كتاب الله، حيث قدمت الشكر لكافة معلماتها في دور وحلقات تحفيظ القرآن النسائية دون استثناء.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
06:33 PM

بالفيديو.. تسعينية في "تنومة" تتوج بلقب أكبر حافظات القرآن الكريم

حاصلة على شهادة السادس الابتدائي.. وبدأت حفظه عام 1409هـ

A A A
سويد الحارثي - الرياض
2
1,436

رغم أنها بلغت 98 عاماً من عمرها، إلا أن تلك السنوات لم تشكّل عائقاً أمامها كونها ذات همة عالية، حيث أتمت المواطنة ثمراء محمد ظافر العميري الشهري، البالغة من العمر 98 عاماً، حفظ 114 سورة من القرآن الكريم.

وقال المواطن سعد بن سعيد الشهري لـ"سبق": إن "والدته ثمراء الحاصلة على شهادة الصف السادس ابتدائي من محو الأمية، بدأت بحفظ القرآن الكريم عام 1409هـ، أثناء إقامتها معه في مقر عمله بمدينة خميس مشيط وحفر الباطن، ثم تابعت عملية الحفظ في دار السمو لتحفيظ القرآن في ترج التابعة لجمعية آيات لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تنومة".

وأضاف "الشهري" أن "والدته واجهت صعوبة في بداية عملية حفظ القرآن"، ووصف "الشهري" مشاعر والدته عند إتمامها حفظ القرآن الكريم بأنها مشاعر لا يصفها إلا من ذاق حلاوة هذا الإنجاز.

وعبرت المواطنة ثمراء الشهري، عن شكرها للحكومة الرشيدة التي تولي القرآن الكريم كل اهتمام ورعاية، كما عبرت عن مدى امتنانها لكل من وقف بجانبها حتى أتمت حفظ كتاب الله، حيث قدمت الشكر لكافة معلماتها في دور وحلقات تحفيظ القرآن النسائية دون استثناء.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,165
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,133
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,369
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,262

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

سعيد آل جندب
حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

علي آل شرمة
نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

فهد بن ردّه الحمداني
التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة