النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1289 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1299 خلال الـ24 ساعة الماضية

تصفية حساب..!!

كثيرٌ من الآباء المنفصلين بقرار "فك الارتباط فيما بينهما" بعد سنوات من الزواج المضطرب، ومراحله العجاف، يتخذون المطالبة بحضانة الأطفال ذريعة انتقام وتصفية حسابات، وذلك بالدخول في معترك القضايا والمطالبات المستمرة؛ ما ينتج منه لاحقًا نوعٌ من العناد المتأصل وعدم الرضوخ، والمزيد من الصدامات التي لا نهاية لها.. والضحية في الحرب الباردة هم الأبناء..!!

فعلى الأب أن يترك الخيار للأم إن كانت تريد الحضانة وتربية أبنائها حتى وإن كان في قرارة نفسه وداخل ضميره يريد الأبناء أن يعيشوا معه، فإن قبلت فعليه أن يحقق لها هذه الأمنية وهذا الطلب الإنساني من البداية، لا أن يكون معاندًا نزقًا بتعامله مع الوضع وظروف المرحلة؛ عندها ستطلب منه هذه الأم أن يأتي لأخذ أبنائه بعد مرور أقل من سبعة أشهر حين تتأكد أن الأمر سيان لديه..!!

وفي المقابل على المرأة المطلَّقة التي تريد حضانة أبنائها بصدق أن تطلب من الأب "الزوج السابق" أن يأتي لأخذ أبنائه، وتتركهم لدية فترة من الزمن، وأن تتحلى بالصبر أربعة أشهر حتى وإن كانت "كمدًا تموت" على فراقهم؛ حينها لن يكون بمقدوره سوى محاولة التوسط بالمقربين من الأهل والجيران والأقارب والزملاء والمصلحين لطرح خيار أن يعيش الأطفال معها، أو أن تكون المسألة بينهما بالتساوي، مرة هنا وعشر هناك..!!

أما ما نقرأ عنه من قصص ونسمع بها من حكايات حرمان كل طرف للآخر من رؤية الأطفال فإن ذلك نتيجة طبيعية للعناد وتصفية الحسابات وروح الانتقام المتأصل في النفوس كردة فعل بعد الطلاق؛ وبالتالي فإن ما يحدث من تعنت بخصوص الحضانة المزعومة، وتمسك كل من المنفصلين بحقه في تربية الأطفال، تأكيدٌ لهذا الأمر..!!

لذا على الآباء عدم الاستعجال في طلب الحضانة أو رؤية الأبناء أو زيارتهم مباشرة، خاصة إذا ما شعر كل طرف أن الآخر سيكون ممانعًا.. بل على هذا الطرف أو ذاك إن رأى من الجانب الآخر إصرارًا عجيبًا ورغبة واضحة من البداية بطلب حضانة الأبناء أن يبدئ الموافقة على الفور حتى إن كان على مضض، وأيضًا أن يقدم امتنان الشكر وعرفانه على مثل هذا الصنيع والفعل النبيل. عند ذلك لن تمرّ أشهر طوال ما لم يتلقَّ اتصالاً للحضور فورًا لرؤية الأبناء إن لم يكن إجباره على أخذهم للعيش معه..!!

إن الأسباب المؤدية للكثير من المشاكل والعديد من القضايا للمطلقين، خاصة ممن لديهم أطفال، هو التسرع في طلب الحضانة، وتمسُّك كل منهما بهذا الحق، للحد الذي نقرأ –وسنظل- من وقت لآخر عن قصص مأساوية، يكون ضحيتها الأبناء على أية حال..!!

محمد الصيعري

الرئيسية/ المملكة

اعلان
تصفية حساب..!!
سبق

كثيرٌ من الآباء المنفصلين بقرار "فك الارتباط فيما بينهما" بعد سنوات من الزواج المضطرب، ومراحله العجاف، يتخذون المطالبة بحضانة الأطفال ذريعة انتقام وتصفية حسابات، وذلك بالدخول في معترك القضايا والمطالبات المستمرة؛ ما ينتج منه لاحقًا نوعٌ من العناد المتأصل وعدم الرضوخ، والمزيد من الصدامات التي لا نهاية لها.. والضحية في الحرب الباردة هم الأبناء..!!

فعلى الأب أن يترك الخيار للأم إن كانت تريد الحضانة وتربية أبنائها حتى وإن كان في قرارة نفسه وداخل ضميره يريد الأبناء أن يعيشوا معه، فإن قبلت فعليه أن يحقق لها هذه الأمنية وهذا الطلب الإنساني من البداية، لا أن يكون معاندًا نزقًا بتعامله مع الوضع وظروف المرحلة؛ عندها ستطلب منه هذه الأم أن يأتي لأخذ أبنائه بعد مرور أقل من سبعة أشهر حين تتأكد أن الأمر سيان لديه..!!

وفي المقابل على المرأة المطلَّقة التي تريد حضانة أبنائها بصدق أن تطلب من الأب "الزوج السابق" أن يأتي لأخذ أبنائه، وتتركهم لدية فترة من الزمن، وأن تتحلى بالصبر أربعة أشهر حتى وإن كانت "كمدًا تموت" على فراقهم؛ حينها لن يكون بمقدوره سوى محاولة التوسط بالمقربين من الأهل والجيران والأقارب والزملاء والمصلحين لطرح خيار أن يعيش الأطفال معها، أو أن تكون المسألة بينهما بالتساوي، مرة هنا وعشر هناك..!!

أما ما نقرأ عنه من قصص ونسمع بها من حكايات حرمان كل طرف للآخر من رؤية الأطفال فإن ذلك نتيجة طبيعية للعناد وتصفية الحسابات وروح الانتقام المتأصل في النفوس كردة فعل بعد الطلاق؛ وبالتالي فإن ما يحدث من تعنت بخصوص الحضانة المزعومة، وتمسك كل من المنفصلين بحقه في تربية الأطفال، تأكيدٌ لهذا الأمر..!!

لذا على الآباء عدم الاستعجال في طلب الحضانة أو رؤية الأبناء أو زيارتهم مباشرة، خاصة إذا ما شعر كل طرف أن الآخر سيكون ممانعًا.. بل على هذا الطرف أو ذاك إن رأى من الجانب الآخر إصرارًا عجيبًا ورغبة واضحة من البداية بطلب حضانة الأبناء أن يبدئ الموافقة على الفور حتى إن كان على مضض، وأيضًا أن يقدم امتنان الشكر وعرفانه على مثل هذا الصنيع والفعل النبيل. عند ذلك لن تمرّ أشهر طوال ما لم يتلقَّ اتصالاً للحضور فورًا لرؤية الأبناء إن لم يكن إجباره على أخذهم للعيش معه..!!

إن الأسباب المؤدية للكثير من المشاكل والعديد من القضايا للمطلقين، خاصة ممن لديهم أطفال، هو التسرع في طلب الحضانة، وتمسُّك كل منهما بهذا الحق، للحد الذي نقرأ –وسنظل- من وقت لآخر عن قصص مأساوية، يكون ضحيتها الأبناء على أية حال..!!

29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442
12:31 AM
اخر تعديل
29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442
06:08 PM

تصفية حساب..!!

محمد الصيعري - الرياض
A A A
0
576

كثيرٌ من الآباء المنفصلين بقرار "فك الارتباط فيما بينهما" بعد سنوات من الزواج المضطرب، ومراحله العجاف، يتخذون المطالبة بحضانة الأطفال ذريعة انتقام وتصفية حسابات، وذلك بالدخول في معترك القضايا والمطالبات المستمرة؛ ما ينتج منه لاحقًا نوعٌ من العناد المتأصل وعدم الرضوخ، والمزيد من الصدامات التي لا نهاية لها.. والضحية في الحرب الباردة هم الأبناء..!!

فعلى الأب أن يترك الخيار للأم إن كانت تريد الحضانة وتربية أبنائها حتى وإن كان في قرارة نفسه وداخل ضميره يريد الأبناء أن يعيشوا معه، فإن قبلت فعليه أن يحقق لها هذه الأمنية وهذا الطلب الإنساني من البداية، لا أن يكون معاندًا نزقًا بتعامله مع الوضع وظروف المرحلة؛ عندها ستطلب منه هذه الأم أن يأتي لأخذ أبنائه بعد مرور أقل من سبعة أشهر حين تتأكد أن الأمر سيان لديه..!!

وفي المقابل على المرأة المطلَّقة التي تريد حضانة أبنائها بصدق أن تطلب من الأب "الزوج السابق" أن يأتي لأخذ أبنائه، وتتركهم لدية فترة من الزمن، وأن تتحلى بالصبر أربعة أشهر حتى وإن كانت "كمدًا تموت" على فراقهم؛ حينها لن يكون بمقدوره سوى محاولة التوسط بالمقربين من الأهل والجيران والأقارب والزملاء والمصلحين لطرح خيار أن يعيش الأطفال معها، أو أن تكون المسألة بينهما بالتساوي، مرة هنا وعشر هناك..!!

أما ما نقرأ عنه من قصص ونسمع بها من حكايات حرمان كل طرف للآخر من رؤية الأطفال فإن ذلك نتيجة طبيعية للعناد وتصفية الحسابات وروح الانتقام المتأصل في النفوس كردة فعل بعد الطلاق؛ وبالتالي فإن ما يحدث من تعنت بخصوص الحضانة المزعومة، وتمسك كل من المنفصلين بحقه في تربية الأطفال، تأكيدٌ لهذا الأمر..!!

لذا على الآباء عدم الاستعجال في طلب الحضانة أو رؤية الأبناء أو زيارتهم مباشرة، خاصة إذا ما شعر كل طرف أن الآخر سيكون ممانعًا.. بل على هذا الطرف أو ذاك إن رأى من الجانب الآخر إصرارًا عجيبًا ورغبة واضحة من البداية بطلب حضانة الأبناء أن يبدئ الموافقة على الفور حتى إن كان على مضض، وأيضًا أن يقدم امتنان الشكر وعرفانه على مثل هذا الصنيع والفعل النبيل. عند ذلك لن تمرّ أشهر طوال ما لم يتلقَّ اتصالاً للحضور فورًا لرؤية الأبناء إن لم يكن إجباره على أخذهم للعيش معه..!!

إن الأسباب المؤدية للكثير من المشاكل والعديد من القضايا للمطلقين، خاصة ممن لديهم أطفال، هو التسرع في طلب الحضانة، وتمسُّك كل منهما بهذا الحق، للحد الذي نقرأ –وسنظل- من وقت لآخر عن قصص مأساوية، يكون ضحيتها الأبناء على أية حال..!!

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,244
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,190
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,515
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,036

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تصفية حساب..!!

تصفية حساب..!!

محمد الصيعري
أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ
سند المواطن

سند المواطن

ماجد البريكان
إنسان مرة في السنة

إنسان مرة في السنة

مها الجبر
الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

عبدالمحسن الحارثي
العيد والمرح والتغيير

العيد والمرح والتغيير

غسان محمد عسيلان
للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة