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الصين تفرض عقوبات على "بومبيو" ومسؤولين أمريكيين آخرين

منعتهم من دخول أراضيها وهونغ كونغ وماكاو

أعلنت وزارة الخارجية الصينية في الساعات الأولى من صباح يوم (الخميس)، بتوقيت بكين، أن الصين فرضت عقوبات على 28 فردًا أمريكيًا، بمن فيهم وزير الخارجية السابق مايك بومبيو؛ بسبب "تصرفات جنونية تدخلت بشكل خطير في الشؤون الداخلية للصين".

وذكرت الوزارة في بيان نقلته "رويترز"، أن هؤلاء الأفراد وأفراد أسرهم المباشرين سيمنعون من دخول البر الرئيس للصين وهونغ كونغ وماكاو.

وأضافت أن هؤلاء والشركات والمؤسسات المرتبطة بهم ممنوعون أيضًا من التعامل مع الصين.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الصين تفرض عقوبات على "بومبيو" ومسؤولين أمريكيين آخرين
سبق

أعلنت وزارة الخارجية الصينية في الساعات الأولى من صباح يوم (الخميس)، بتوقيت بكين، أن الصين فرضت عقوبات على 28 فردًا أمريكيًا، بمن فيهم وزير الخارجية السابق مايك بومبيو؛ بسبب "تصرفات جنونية تدخلت بشكل خطير في الشؤون الداخلية للصين".

وذكرت الوزارة في بيان نقلته "رويترز"، أن هؤلاء الأفراد وأفراد أسرهم المباشرين سيمنعون من دخول البر الرئيس للصين وهونغ كونغ وماكاو.

وأضافت أن هؤلاء والشركات والمؤسسات المرتبطة بهم ممنوعون أيضًا من التعامل مع الصين.

20 يناير 2021 - 7 جمادى الآخر 1442
09:22 PM

الصين تفرض عقوبات على "بومبيو" ومسؤولين أمريكيين آخرين

منعتهم من دخول أراضيها وهونغ كونغ وماكاو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الخارجية الصينية في الساعات الأولى من صباح يوم (الخميس)، بتوقيت بكين، أن الصين فرضت عقوبات على 28 فردًا أمريكيًا، بمن فيهم وزير الخارجية السابق مايك بومبيو؛ بسبب "تصرفات جنونية تدخلت بشكل خطير في الشؤون الداخلية للصين".

وذكرت الوزارة في بيان نقلته "رويترز"، أن هؤلاء الأفراد وأفراد أسرهم المباشرين سيمنعون من دخول البر الرئيس للصين وهونغ كونغ وماكاو.

وأضافت أن هؤلاء والشركات والمؤسسات المرتبطة بهم ممنوعون أيضًا من التعامل مع الصين.

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