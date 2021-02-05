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البحرين تشيد بالجهود الحثيثة للسعودية للتوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية

رحبت بتأكيد "بايدن" دعم المملكة في التصدي لأي عدوان على أراضيها

أشادت مملكة البحرين بالجهود الحثيثة والخطوات التي قامت بها المملكة العربية السعودية لتعزيز فرص الحل السياسي للأزمة اليمنية، مشيدة بما ورد في خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتأكيد على التزام الولايات المتحدة بالتعاون مع السعودية في التصدي للتهديدات التي تستهدف أراضيها.

وقالت الخارجية البحرينية في بيان لها: إنها ترحب بتأكيد الولايات المتحدة على أهمية دعم الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة اليمنية، بما في ذلك جهود المبعوث الأممي مارتن غريفثس، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية.

كما رحبت بتعيين تيم ليندركينغ مبعوثاً للولايات المتحدة لليمن، لما يتمتع به من خبرة ودراية بالشؤون اليمنية والإقليمية.

وأشادت خارجية مملكة البحرين بما قامت به المملكة العربية السعودية من خطوات مهمة لتعزيز فرص التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، استناداً إلى المرجعيات الدولية المعتمدة ممثلة في المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.

ونوهت إلى ما تبذله المملكة لتعزيز الجهود الرامية لإحلال الأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط بالتعاون مع الولايات المتحدة.

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البحرين تشيد بالجهود الحثيثة للسعودية للتوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية
سبق

أشادت مملكة البحرين بالجهود الحثيثة والخطوات التي قامت بها المملكة العربية السعودية لتعزيز فرص الحل السياسي للأزمة اليمنية، مشيدة بما ورد في خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتأكيد على التزام الولايات المتحدة بالتعاون مع السعودية في التصدي للتهديدات التي تستهدف أراضيها.

وقالت الخارجية البحرينية في بيان لها: إنها ترحب بتأكيد الولايات المتحدة على أهمية دعم الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة اليمنية، بما في ذلك جهود المبعوث الأممي مارتن غريفثس، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية.

كما رحبت بتعيين تيم ليندركينغ مبعوثاً للولايات المتحدة لليمن، لما يتمتع به من خبرة ودراية بالشؤون اليمنية والإقليمية.

وأشادت خارجية مملكة البحرين بما قامت به المملكة العربية السعودية من خطوات مهمة لتعزيز فرص التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، استناداً إلى المرجعيات الدولية المعتمدة ممثلة في المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.

ونوهت إلى ما تبذله المملكة لتعزيز الجهود الرامية لإحلال الأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط بالتعاون مع الولايات المتحدة.

05 فبراير 2021 - 23 جمادى الآخر 1442
07:51 PM

البحرين تشيد بالجهود الحثيثة للسعودية للتوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية

رحبت بتأكيد "بايدن" دعم المملكة في التصدي لأي عدوان على أراضيها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أشادت مملكة البحرين بالجهود الحثيثة والخطوات التي قامت بها المملكة العربية السعودية لتعزيز فرص الحل السياسي للأزمة اليمنية، مشيدة بما ورد في خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتأكيد على التزام الولايات المتحدة بالتعاون مع السعودية في التصدي للتهديدات التي تستهدف أراضيها.

وقالت الخارجية البحرينية في بيان لها: إنها ترحب بتأكيد الولايات المتحدة على أهمية دعم الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة اليمنية، بما في ذلك جهود المبعوث الأممي مارتن غريفثس، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية.

كما رحبت بتعيين تيم ليندركينغ مبعوثاً للولايات المتحدة لليمن، لما يتمتع به من خبرة ودراية بالشؤون اليمنية والإقليمية.

وأشادت خارجية مملكة البحرين بما قامت به المملكة العربية السعودية من خطوات مهمة لتعزيز فرص التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، استناداً إلى المرجعيات الدولية المعتمدة ممثلة في المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.

ونوهت إلى ما تبذله المملكة لتعزيز الجهود الرامية لإحلال الأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط بالتعاون مع الولايات المتحدة.

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