ابتداءً من اليوم.. الهطولات المطرية تتواصل و"المدني" يدخل على الخط داعياً ومهيباً

من خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول وثلوج بالمرتفعات

دعت المديرية العامة للدفاع المدني، الجميع، إلى توخّي الحيطة والحذر وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية -بمشيئة الله- على أجزاءٍ من مناطق المملكة ابتداءً من اليوم الأحد حتى الثلاثاء المقبل.

وبيّن تقرير المركز الوطني للأرصاد، أنه ستتأثر مناطق: "الرياض، الشرقية، الباحة، عسير، مكة المكرّمة، تبوك، الحدود الشمالية، المدينة المنوّرة"، بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة السرعة؛ قد تؤدي إلى جريان السيول، ولا يُستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك وأجزاءٍ من منطقتَي الجوف والحدود الشمالية، مع انخفاضٍ كبيرٍ لدرجات الحرارة في أغلب مناطق المملكة؛ قد تصل إلى ما بين الصفر و5 درجات.

وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي؛ بالجميع، توخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظاً على سلامتهم، مؤكداً جاهزية الدفاع المدني لتنفيذ الخطط والتدابير اللازمة للحالات المطرية.