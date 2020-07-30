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"الصحة": تسجيل 1187 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1176 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الشؤون الإسلامية" تُعيد افتتاح 3 مساجد في 3 مناطق

بعد تعقيمها.. حرصاً على سلامة مرتادي بيوت الله

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، افتتاح ثلاثة مساجد بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في ثلاث مناطق، بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبلغ مجموع ما تمّ الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 174 يوماً 1912 مسجداً، حرصاً سلامة المصلين.

وذكرت الوزارة أن المساجد التي تمّ تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها، هي مسجد واحد في كل من مناطق: الشرقية والقصيم وجازان.

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"الشؤون الإسلامية" تُعيد افتتاح 3 مساجد في 3 مناطق
سبق

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، افتتاح ثلاثة مساجد بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في ثلاث مناطق، بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبلغ مجموع ما تمّ الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 174 يوماً 1912 مسجداً، حرصاً سلامة المصلين.

وذكرت الوزارة أن المساجد التي تمّ تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها، هي مسجد واحد في كل من مناطق: الشرقية والقصيم وجازان.

30 يوليو 2021 - 20 ذو الحجة 1442
01:47 PM

"الشؤون الإسلامية" تُعيد افتتاح 3 مساجد في 3 مناطق

بعد تعقيمها.. حرصاً على سلامة مرتادي بيوت الله

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، افتتاح ثلاثة مساجد بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في ثلاث مناطق، بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبلغ مجموع ما تمّ الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 174 يوماً 1912 مسجداً، حرصاً سلامة المصلين.

وذكرت الوزارة أن المساجد التي تمّ تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها، هي مسجد واحد في كل من مناطق: الشرقية والقصيم وجازان.

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