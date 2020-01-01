"الأوقاف" توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة نماء الراجحي الإنسانية

ضمن مسار التكامل في "استدامة وتمكين" لتطوير العمل التنموي للشباب

وقعت الهيئة العامة للأوقاف اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع مؤسسة نماء الراجحي الإنسانية ضمن مسار التكامل في برنامج استدامة وتمكين.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الهيئة والمؤسسة لتطوير العمل التنموي للشباب وتمكين وتطوير الجهات العاملة مع الشباب في المملكة العربية السعودية وتأسيس معمل ابتكار اجتماعي.

وتتواءم الاتفاقية المبرمة بين الجهتين مع إستراتيجية الهيئة العامة للأوقاف لتعزيز الدور التنموي للأوقاف، وتوجيه مصارفها إلى برامج عالية الأثر، وتقديم برامج ومبادرات ينعكس أثرها على الشباب في المملكة العربية السعودية، وتطوير وتنمية القطاع غير الربحي وتحقيق الاستدامة المالية له وإيجاد الممكنات التي تسهم في تعزيز دوره في المجتمع.

وتعمل مؤسسة نماء الراجحي كمؤسسة أهلية مانحة لتطوير الجهات العاملة مع الشباب وتنمية قدراتها وتطوير العمل التنموي مع الشباب في المملكة العربية السعودية بما يحقق التعاون البناء في مجال ونطاق هذه المذكرة.

كما تضمنت المذكرة تأسيس مركز معلومات الشباب والذي يهدف إلى جمع المعلومات والدراسات والبحوث وتقديم المقترحات والتوصيات لأصحاب المصلحة حول احتياجات الشباب، وتأسيس معمل ابتكار اجتماعي يهدف إلى طرح حلول للقضايا المجتمعية وابتكار مبادرات وبرامج نوعية مبتكرة، كما تضمنت الاتفاقية تأسيس صندوق وقفي لتحقيق الاستدامة المالية للجمعيات العاملة مع الشباب في المملكة.





يشار إلى أن برنامج استدامة وتمكين قد انطلق في وقت سابق بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويهد ف إلى تطوير وتنمية القطاع غير الربحي وتعزيز إسهاماته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتمكينه من تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي إلى 5٪ من خلال عدد من البرامج والمبادرات والشراكات التنموية.



