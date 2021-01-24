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لبنان .."الحريري" يعلن تعليق عمله بالحياة السياسية ويجمد نشاط تيار المستقبل دون الترشح للانتخابات

في ظل النفوذ الإيراني والتخبط الدولي والانقسام الوطني واستعار الطائفية

أعلن زعيم تيار المستقبل اللبناني، سعد الحريري، تعليق عمله بالحياة السياسية، مشيرًا إلى أنه لا يعتزم الترشح للانتخابات النيابية المقررة في مايو المقبل.
وقال الحريري، في كلمة من بيت الوسط يوم الاثنين، إنه قرر "تعليق العمل بالحياة السياسية ودعوة عائلتي في تيار المستقبل لاتخاذ الخطوة نفسها".
إلى جانب "عدم الترشح للانتخابات النيابية وعدم التقدم بأي ترشيحات من تيار المستقبل أو باسم التيار قرارنا هو تعليق أي دور أو مسؤولية مباشرة في السلطة والنيابة والسياسة بمعناها التقليدي".
وأشار الحريري إلى أن عددًا من الأسباب تقف وراء قراره، وحددها في "لأنني مقتنع أن لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان في ظل النفوذ الإيراني والتخبط الدولي، والانقسام الوطني واستعار الطائفية واهتراء الدولة".

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لبنان .."الحريري" يعلن تعليق عمله بالحياة السياسية ويجمد نشاط تيار المستقبل دون الترشح للانتخابات
سبق

أعلن زعيم تيار المستقبل اللبناني، سعد الحريري، تعليق عمله بالحياة السياسية، مشيرًا إلى أنه لا يعتزم الترشح للانتخابات النيابية المقررة في مايو المقبل.
وقال الحريري، في كلمة من بيت الوسط يوم الاثنين، إنه قرر "تعليق العمل بالحياة السياسية ودعوة عائلتي في تيار المستقبل لاتخاذ الخطوة نفسها".
إلى جانب "عدم الترشح للانتخابات النيابية وعدم التقدم بأي ترشيحات من تيار المستقبل أو باسم التيار قرارنا هو تعليق أي دور أو مسؤولية مباشرة في السلطة والنيابة والسياسة بمعناها التقليدي".
وأشار الحريري إلى أن عددًا من الأسباب تقف وراء قراره، وحددها في "لأنني مقتنع أن لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان في ظل النفوذ الإيراني والتخبط الدولي، والانقسام الوطني واستعار الطائفية واهتراء الدولة".

24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443
05:52 PM

لبنان .."الحريري" يعلن تعليق عمله بالحياة السياسية ويجمد نشاط تيار المستقبل دون الترشح للانتخابات

في ظل النفوذ الإيراني والتخبط الدولي والانقسام الوطني واستعار الطائفية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن زعيم تيار المستقبل اللبناني، سعد الحريري، تعليق عمله بالحياة السياسية، مشيرًا إلى أنه لا يعتزم الترشح للانتخابات النيابية المقررة في مايو المقبل.
وقال الحريري، في كلمة من بيت الوسط يوم الاثنين، إنه قرر "تعليق العمل بالحياة السياسية ودعوة عائلتي في تيار المستقبل لاتخاذ الخطوة نفسها".
إلى جانب "عدم الترشح للانتخابات النيابية وعدم التقدم بأي ترشيحات من تيار المستقبل أو باسم التيار قرارنا هو تعليق أي دور أو مسؤولية مباشرة في السلطة والنيابة والسياسة بمعناها التقليدي".
وأشار الحريري إلى أن عددًا من الأسباب تقف وراء قراره، وحددها في "لأنني مقتنع أن لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان في ظل النفوذ الإيراني والتخبط الدولي، والانقسام الوطني واستعار الطائفية واهتراء الدولة".

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