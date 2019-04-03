قصر الضيافة.. خادم الحرمين وملك البحرين يعقدان لقاءً أخوياً

استعرضا آفاق التعاون والتنسيق المشترك في شتى المجالات

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، لقاءً أخوياً في قصر الضيافة بمملكة البحرين الشقيقة.

وفي بداية اللقاء، صافح خادم الحرمين الشريفين، مستقبليه من الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين بمملكة البحرين.

كما صافح ملك مملكة البحرين، الأمراء والوزراء أعضاء الوفد المرافق لخادم الحرمين الشريفين.

وشهد اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين، وآفاق التعاون والتنسيق المشترك في شتى المجالات.

عقب ذلك أقام الملك "حمد" مأدبة غداء؛ تكريماً لخادم الحرمين الشريفين.

وحضر اللقاء ومأدبة الغداء، الأمير خالد بن فهد بن خالد، الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير فيصل بن سعود بن محمد، الأمير خالد بن تركي بن عبدالعزيز، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز.