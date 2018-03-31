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"خرمي" يكرّم 50 فائزًا بمسابقة مدرستي بمكاتب التعليم في صبيا

نوه بجهود المحافظين في دعم الميدان التعليمي

كرّم مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي 50 فائزًا وفائزة بمسابقة مدرستي، بمكاتب تعليم صبيا برعاية محافظي محافظات صبيا، وضمد، وبيش، والدرب، والعيدابي، وهروب، والداير، وفيفا، والريث، بحضور مساعديه للشؤون التعليمية والمدرسية، ومديري مكاتب التعليم.

وفي التفاصيل .. شمل التكريم مديري مكاتب التعليم، ومنسقي ومنسقات الجوائز والإعلام، ومشرفي ومشرفات التميز، ولجان تحكيم الجائزة.

فيما ألقى مدير التعليم الضوء على مراحل مسابقة مدرستي وأهميتها، وعدد المشاركين، والجانب التعليمي، والمشروعات المدرسية بالإدارة، منوهًا بجهود المحافظين في دعم الميدان التعليمي وحضورهم الدائم في كل محفل ومناسبة.

وثمّن الدكتور (الخرمي) دعم القيادة الحكيمة للعملية التعليمية على جميع المستويات، وما تقوم به وزارة التعليم من تشجيع للإبداع والابتكار الذي يُسهم في إيجاد جيل قادر على المنافسة محليًا ودوليًا، يمثل الوطن ويرفع اسمه عاليًا.

وأشاد محافظو المحافظات بمنجزات إدارة التعليم، وحرص ومتابعة سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه للعملية التعليمية، وتحفيزهم الدائم لطلاب وطالبات تعليم صبيا، متمنين لهم التوفيق والسداد.

وقدم مدير التعليم شكره لمركز التميز بالإدارة ولجنة التحكيم المركزية للمسابقة بالإدارة، ولجان التحكيم الفرعية بمكاتب التعليم على جهودهم في إنجاح المسابقة.

كما تفقد مدير التعليم معامل "ستيم" وقاعات "المهارات" بثانوية مشلحة وثانوية السليل التي نفذتها مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية بموجب الشراكة التي وقعت بين الجانبين، والتي حظيت برعاية كريمة من سمو أمير منطقة جازان، واستمع إلى شرح عن فكرة المشروع، ومراحله، واللقاءات التنشيطية، والبرامج التدريبية المنفذة، والأجهزة والتجهيزات المتوفرة.

كما قام بزيارة لمجمع بيش الثانوي، وثانوية العيدابي الأولى، ومدرسة السبلة الابتدائية والمتوسطة، وابتدائية هيجة رملان اطلع خلالها على الجهود المبذولة في منصة مدرستي واستعدادات المدارس للاختبارات النهائية.

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"خرمي" يكرّم 50 فائزًا بمسابقة مدرستي بمكاتب التعليم في صبيا
سبق

كرّم مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي 50 فائزًا وفائزة بمسابقة مدرستي، بمكاتب تعليم صبيا برعاية محافظي محافظات صبيا، وضمد، وبيش، والدرب، والعيدابي، وهروب، والداير، وفيفا، والريث، بحضور مساعديه للشؤون التعليمية والمدرسية، ومديري مكاتب التعليم.

وفي التفاصيل .. شمل التكريم مديري مكاتب التعليم، ومنسقي ومنسقات الجوائز والإعلام، ومشرفي ومشرفات التميز، ولجان تحكيم الجائزة.

فيما ألقى مدير التعليم الضوء على مراحل مسابقة مدرستي وأهميتها، وعدد المشاركين، والجانب التعليمي، والمشروعات المدرسية بالإدارة، منوهًا بجهود المحافظين في دعم الميدان التعليمي وحضورهم الدائم في كل محفل ومناسبة.

وثمّن الدكتور (الخرمي) دعم القيادة الحكيمة للعملية التعليمية على جميع المستويات، وما تقوم به وزارة التعليم من تشجيع للإبداع والابتكار الذي يُسهم في إيجاد جيل قادر على المنافسة محليًا ودوليًا، يمثل الوطن ويرفع اسمه عاليًا.

وأشاد محافظو المحافظات بمنجزات إدارة التعليم، وحرص ومتابعة سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه للعملية التعليمية، وتحفيزهم الدائم لطلاب وطالبات تعليم صبيا، متمنين لهم التوفيق والسداد.

وقدم مدير التعليم شكره لمركز التميز بالإدارة ولجنة التحكيم المركزية للمسابقة بالإدارة، ولجان التحكيم الفرعية بمكاتب التعليم على جهودهم في إنجاح المسابقة.

كما تفقد مدير التعليم معامل "ستيم" وقاعات "المهارات" بثانوية مشلحة وثانوية السليل التي نفذتها مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية بموجب الشراكة التي وقعت بين الجانبين، والتي حظيت برعاية كريمة من سمو أمير منطقة جازان، واستمع إلى شرح عن فكرة المشروع، ومراحله، واللقاءات التنشيطية، والبرامج التدريبية المنفذة، والأجهزة والتجهيزات المتوفرة.

كما قام بزيارة لمجمع بيش الثانوي، وثانوية العيدابي الأولى، ومدرسة السبلة الابتدائية والمتوسطة، وابتدائية هيجة رملان اطلع خلالها على الجهود المبذولة في منصة مدرستي واستعدادات المدارس للاختبارات النهائية.

31 مارس 2021 - 18 شعبان 1442
11:26 PM

"خرمي" يكرّم 50 فائزًا بمسابقة مدرستي بمكاتب التعليم في صبيا

نوه بجهود المحافظين في دعم الميدان التعليمي

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صحيفة سبق الإلكترونية - صبيا
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كرّم مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي 50 فائزًا وفائزة بمسابقة مدرستي، بمكاتب تعليم صبيا برعاية محافظي محافظات صبيا، وضمد، وبيش، والدرب، والعيدابي، وهروب، والداير، وفيفا، والريث، بحضور مساعديه للشؤون التعليمية والمدرسية، ومديري مكاتب التعليم.

وفي التفاصيل .. شمل التكريم مديري مكاتب التعليم، ومنسقي ومنسقات الجوائز والإعلام، ومشرفي ومشرفات التميز، ولجان تحكيم الجائزة.

فيما ألقى مدير التعليم الضوء على مراحل مسابقة مدرستي وأهميتها، وعدد المشاركين، والجانب التعليمي، والمشروعات المدرسية بالإدارة، منوهًا بجهود المحافظين في دعم الميدان التعليمي وحضورهم الدائم في كل محفل ومناسبة.

وثمّن الدكتور (الخرمي) دعم القيادة الحكيمة للعملية التعليمية على جميع المستويات، وما تقوم به وزارة التعليم من تشجيع للإبداع والابتكار الذي يُسهم في إيجاد جيل قادر على المنافسة محليًا ودوليًا، يمثل الوطن ويرفع اسمه عاليًا.

وأشاد محافظو المحافظات بمنجزات إدارة التعليم، وحرص ومتابعة سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه للعملية التعليمية، وتحفيزهم الدائم لطلاب وطالبات تعليم صبيا، متمنين لهم التوفيق والسداد.

وقدم مدير التعليم شكره لمركز التميز بالإدارة ولجنة التحكيم المركزية للمسابقة بالإدارة، ولجان التحكيم الفرعية بمكاتب التعليم على جهودهم في إنجاح المسابقة.

كما تفقد مدير التعليم معامل "ستيم" وقاعات "المهارات" بثانوية مشلحة وثانوية السليل التي نفذتها مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية بموجب الشراكة التي وقعت بين الجانبين، والتي حظيت برعاية كريمة من سمو أمير منطقة جازان، واستمع إلى شرح عن فكرة المشروع، ومراحله، واللقاءات التنشيطية، والبرامج التدريبية المنفذة، والأجهزة والتجهيزات المتوفرة.

كما قام بزيارة لمجمع بيش الثانوي، وثانوية العيدابي الأولى، ومدرسة السبلة الابتدائية والمتوسطة، وابتدائية هيجة رملان اطلع خلالها على الجهود المبذولة في منصة مدرستي واستعدادات المدارس للاختبارات النهائية.

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