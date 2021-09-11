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المختبر الإقليمي بصحة حائل يجري 16425 فحص كورونا خلال أغسطس الماضي

حاصل على شهادة الاعتماد من المركز السعودي للمنشآت الصحية لعام 2021

أجرى المختبر الإقليمي بصحة منطقة حائل خلال شهر أغسطس الماضي من هذا العام 2021م 16425 فحص كورونا، و4671 فحص فيروسات، و1925 فحص زواج، و4250 فحص هرمونات، و2083 فحصاً مصليّاً، ونفذ لقاءين علميين.

يُذكر أن المختبر الإقليمي بصحة حائل حاصل على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI) لعام 2021م؛ وذلك بعد أن نجح في تطبيق معايير الجودة.

صحة حائل وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

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المختبر الإقليمي بصحة حائل يجري 16425 فحص كورونا خلال أغسطس الماضي
سبق

أجرى المختبر الإقليمي بصحة منطقة حائل خلال شهر أغسطس الماضي من هذا العام 2021م 16425 فحص كورونا، و4671 فحص فيروسات، و1925 فحص زواج، و4250 فحص هرمونات، و2083 فحصاً مصليّاً، ونفذ لقاءين علميين.

يُذكر أن المختبر الإقليمي بصحة حائل حاصل على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI) لعام 2021م؛ وذلك بعد أن نجح في تطبيق معايير الجودة.

11 سبتمبر 2021 - 4 صفر 1443
12:53 AM

المختبر الإقليمي بصحة حائل يجري 16425 فحص كورونا خلال أغسطس الماضي

حاصل على شهادة الاعتماد من المركز السعودي للمنشآت الصحية لعام 2021

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منصور الشلاقي - الرياض
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أجرى المختبر الإقليمي بصحة منطقة حائل خلال شهر أغسطس الماضي من هذا العام 2021م 16425 فحص كورونا، و4671 فحص فيروسات، و1925 فحص زواج، و4250 فحص هرمونات، و2083 فحصاً مصليّاً، ونفذ لقاءين علميين.

يُذكر أن المختبر الإقليمي بصحة حائل حاصل على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI) لعام 2021م؛ وذلك بعد أن نجح في تطبيق معايير الجودة.

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