النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور.. 375 مستفيدًا من مركز الأطراف الصناعية في عدن خلال شهر

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

واصل مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل بمحافظة عدن، تقديم خدماته الطبية المتنوعة لمن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق؛ وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وجرى خلال شهر يوليو 2021م، تقديم 440 خدمة، وُزعت على 375 مستفيدًا؛ حيث تم تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ169 مريضًا؛ بين تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، كما استفاد 206 أشخاص من خدمات العلاج الطبيعي التي تضمنت جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية.

ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإنسانية التي تقدّمها المملكة ممثلة في المركز، لرفع إمكانات القطاع الصحي والتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالصور.. 375 مستفيدًا من مركز الأطراف الصناعية في عدن خلال شهر
سبق

واصل مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل بمحافظة عدن، تقديم خدماته الطبية المتنوعة لمن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق؛ وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وجرى خلال شهر يوليو 2021م، تقديم 440 خدمة، وُزعت على 375 مستفيدًا؛ حيث تم تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ169 مريضًا؛ بين تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، كما استفاد 206 أشخاص من خدمات العلاج الطبيعي التي تضمنت جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية.

ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإنسانية التي تقدّمها المملكة ممثلة في المركز، لرفع إمكانات القطاع الصحي والتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق.

14 أغسطس 2021 - 6 محرّم 1443
05:07 PM

بالصور.. 375 مستفيدًا من مركز الأطراف الصناعية في عدن خلال شهر

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
0
277

واصل مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل بمحافظة عدن، تقديم خدماته الطبية المتنوعة لمن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق؛ وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وجرى خلال شهر يوليو 2021م، تقديم 440 خدمة، وُزعت على 375 مستفيدًا؛ حيث تم تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ169 مريضًا؛ بين تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، كما استفاد 206 أشخاص من خدمات العلاج الطبيعي التي تضمنت جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية.

ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإنسانية التي تقدّمها المملكة ممثلة في المركز، لرفع إمكانات القطاع الصحي والتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,702
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,342
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,628
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,335

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

وزارة العدل والتطور التقني

وزارة العدل والتطور التقني

عبدالعزيز بن ذياب
المملكة تواصل مسيرة الخير والعطاء

المملكة تواصل مسيرة الخير والعطاء

علي آل شرمة
"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

جمعان الكرت
المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

بندر الشهري
حتى لا يتناثر العش الآمن

حتى لا يتناثر العش الآمن

هلال الهلالي
الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

عبدالمحسن الحارثي
الدلال الأسري

الدلال الأسري

بندر مغرم الشهري
المملكة تهزم الإرهاب

المملكة تهزم الإرهاب

علي آل شرمة
إجازة بلا إجازة..!

إجازة بلا إجازة..!

مها الجبر
الأسعار نار!!

الأسعار نار!!

صالح مطر الغامدي
ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة