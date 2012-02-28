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بلدية محايل ترفع عشرات المركبات المتهالكة وتتوعد المخالفين

آل مصمع لـ"سبق": جولات مستمرة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة

نجحت بلدية محافظة محايل في رفع عشرات السيارات والهياكل التالفة بعد إعلان البلدية إزالتها في وقت سابق في إجراء يهدف إلى إزالة العشوائيات والمخالفات التي يمكن أن تشكل خطراً ومصدراً للتلوث البيئي بالمحافظة، ويأتي الإجراء ضمن جهود البلدية الرامية إلى القضاء على الظواهر السلبية.

وأكد رئيس بلدية محايل سعيد بن علي آل مصمع لـ"سبق" أن الفرق الميدانية تتابع هذه المخالفات بصورة مستمرة وتعمل على إزالتها أولاً بأول، مشيراً إلى أن البلدية كثفت من الفرق الميدانية التي تعمل على مراقبة كافة الأحياء والشوارع والميادين العامة للحد من انتشار الظاهرة التي تخلف وراءها عدداً من المخاوف والمخاطر الصحية والبيئية والأمنية.

وأكد رئيس البلدية بأن البلدية تواصل الجولات الرقابية في تلك المواقع حرصاً على إبعاد كل ما يمكن أن يتسبب في التلوث البيئي، مؤكداً على استمرارية جهود الفرق الرقابية للقضاء على المخالفات وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل ضرراً على الصحة العامة داخل نطاق عمل البلدية.

ودعا "آل مصمع" أصحاب المركبات إلى سرعة رفع وإزالة الهياكل التالفة التابعة لهم أو المتروكة بعلم منهم وإلا فسيتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات الصادرة بقرار مجلس الوزراء بحق جميع المخالفين.

وأشار إلى أن تلك الحملات تتم بالتعاون مع الجهات الأمنية والجهات ذات العلاقة وتمر بعدة مراحل أولها رصد المركبة ووضع الملصق عليها وإعطاء المهلة اللازمة لأصحابها لرفعها وانتهاء بنقلها لموقع حجز البلدية تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

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بلدية محايل ترفع عشرات المركبات المتهالكة وتتوعد المخالفين
سبق

نجحت بلدية محافظة محايل في رفع عشرات السيارات والهياكل التالفة بعد إعلان البلدية إزالتها في وقت سابق في إجراء يهدف إلى إزالة العشوائيات والمخالفات التي يمكن أن تشكل خطراً ومصدراً للتلوث البيئي بالمحافظة، ويأتي الإجراء ضمن جهود البلدية الرامية إلى القضاء على الظواهر السلبية.

وأكد رئيس بلدية محايل سعيد بن علي آل مصمع لـ"سبق" أن الفرق الميدانية تتابع هذه المخالفات بصورة مستمرة وتعمل على إزالتها أولاً بأول، مشيراً إلى أن البلدية كثفت من الفرق الميدانية التي تعمل على مراقبة كافة الأحياء والشوارع والميادين العامة للحد من انتشار الظاهرة التي تخلف وراءها عدداً من المخاوف والمخاطر الصحية والبيئية والأمنية.

وأكد رئيس البلدية بأن البلدية تواصل الجولات الرقابية في تلك المواقع حرصاً على إبعاد كل ما يمكن أن يتسبب في التلوث البيئي، مؤكداً على استمرارية جهود الفرق الرقابية للقضاء على المخالفات وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل ضرراً على الصحة العامة داخل نطاق عمل البلدية.

ودعا "آل مصمع" أصحاب المركبات إلى سرعة رفع وإزالة الهياكل التالفة التابعة لهم أو المتروكة بعلم منهم وإلا فسيتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات الصادرة بقرار مجلس الوزراء بحق جميع المخالفين.

وأشار إلى أن تلك الحملات تتم بالتعاون مع الجهات الأمنية والجهات ذات العلاقة وتمر بعدة مراحل أولها رصد المركبة ووضع الملصق عليها وإعطاء المهلة اللازمة لأصحابها لرفعها وانتهاء بنقلها لموقع حجز البلدية تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
08:35 PM

بلدية محايل ترفع عشرات المركبات المتهالكة وتتوعد المخالفين

آل مصمع لـ"سبق": جولات مستمرة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة

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محمد طيران - محايل عسير
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نجحت بلدية محافظة محايل في رفع عشرات السيارات والهياكل التالفة بعد إعلان البلدية إزالتها في وقت سابق في إجراء يهدف إلى إزالة العشوائيات والمخالفات التي يمكن أن تشكل خطراً ومصدراً للتلوث البيئي بالمحافظة، ويأتي الإجراء ضمن جهود البلدية الرامية إلى القضاء على الظواهر السلبية.

وأكد رئيس بلدية محايل سعيد بن علي آل مصمع لـ"سبق" أن الفرق الميدانية تتابع هذه المخالفات بصورة مستمرة وتعمل على إزالتها أولاً بأول، مشيراً إلى أن البلدية كثفت من الفرق الميدانية التي تعمل على مراقبة كافة الأحياء والشوارع والميادين العامة للحد من انتشار الظاهرة التي تخلف وراءها عدداً من المخاوف والمخاطر الصحية والبيئية والأمنية.

وأكد رئيس البلدية بأن البلدية تواصل الجولات الرقابية في تلك المواقع حرصاً على إبعاد كل ما يمكن أن يتسبب في التلوث البيئي، مؤكداً على استمرارية جهود الفرق الرقابية للقضاء على المخالفات وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل ضرراً على الصحة العامة داخل نطاق عمل البلدية.

ودعا "آل مصمع" أصحاب المركبات إلى سرعة رفع وإزالة الهياكل التالفة التابعة لهم أو المتروكة بعلم منهم وإلا فسيتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات الصادرة بقرار مجلس الوزراء بحق جميع المخالفين.

وأشار إلى أن تلك الحملات تتم بالتعاون مع الجهات الأمنية والجهات ذات العلاقة وتمر بعدة مراحل أولها رصد المركبة ووضع الملصق عليها وإعطاء المهلة اللازمة لأصحابها لرفعها وانتهاء بنقلها لموقع حجز البلدية تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

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