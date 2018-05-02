النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

محافظ القنفذة يدشن مهرجان المانجو التاسع

يضم أنواعاً وأصنافاً عالمية متميزة

دشن محافظ القنفذة فضا بن بين البقمي فعاليات مهرجان المانجو التاسع للعام الحالي 1439هـ، وذلك بحضور مدير عام مركز الأبحاث الزراعية بمنطقة جازان المهندس أحمد بن علي السلامي وعدد من مديري الدوائر الحكومية بالمحافظة.

اطلع "البقمي" على جميع محتويات المعرض المصاحب الذي يضم أنواعاً وأصنافاً عالمية متميزة من منتجات المانجو التي تمثل مختلف الأصناف بالمناطق التي تحت نطاق خدمات المركز بما فيها محافظة القنفذة.

كما تفقد "البقمي" جناح مركز الأبحاث الزراعية بمنطقة جازان حيث قام مدير عام المركز بشرح مفصل عما يقوم به المركز من خدمات للمزارعين بمنطقة جازان وما جاورها من مناطق وصولاً إلى المدينة المنورة.

وأوضح المهندس السلامي ما يتضمنه المعرض من معروضات و أبحاث حول موسم المانجو، مشيداً بالتطورات وزيادة نسبة الإنتاج الزراعي والإنجازات المحققة للعام الحالي، حيث يمثل المانجو واحداً من أهم المحاصيل الزراعية في المحافظة.

وفى الختام تم تكريم المشاركين والداعمين والجهات المساهمة في فعاليات المهرجان ومن ضمنها مركز الأبحاث الزراعية بمنطقة جازان.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
محافظ القنفذة يدشن مهرجان المانجو التاسع
سبق

دشن محافظ القنفذة فضا بن بين البقمي فعاليات مهرجان المانجو التاسع للعام الحالي 1439هـ، وذلك بحضور مدير عام مركز الأبحاث الزراعية بمنطقة جازان المهندس أحمد بن علي السلامي وعدد من مديري الدوائر الحكومية بالمحافظة.

اطلع "البقمي" على جميع محتويات المعرض المصاحب الذي يضم أنواعاً وأصنافاً عالمية متميزة من منتجات المانجو التي تمثل مختلف الأصناف بالمناطق التي تحت نطاق خدمات المركز بما فيها محافظة القنفذة.

كما تفقد "البقمي" جناح مركز الأبحاث الزراعية بمنطقة جازان حيث قام مدير عام المركز بشرح مفصل عما يقوم به المركز من خدمات للمزارعين بمنطقة جازان وما جاورها من مناطق وصولاً إلى المدينة المنورة.

وأوضح المهندس السلامي ما يتضمنه المعرض من معروضات و أبحاث حول موسم المانجو، مشيداً بالتطورات وزيادة نسبة الإنتاج الزراعي والإنجازات المحققة للعام الحالي، حيث يمثل المانجو واحداً من أهم المحاصيل الزراعية في المحافظة.

وفى الختام تم تكريم المشاركين والداعمين والجهات المساهمة في فعاليات المهرجان ومن ضمنها مركز الأبحاث الزراعية بمنطقة جازان.

02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
10:06 PM

محافظ القنفذة يدشن مهرجان المانجو التاسع

يضم أنواعاً وأصنافاً عالمية متميزة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
1
327

دشن محافظ القنفذة فضا بن بين البقمي فعاليات مهرجان المانجو التاسع للعام الحالي 1439هـ، وذلك بحضور مدير عام مركز الأبحاث الزراعية بمنطقة جازان المهندس أحمد بن علي السلامي وعدد من مديري الدوائر الحكومية بالمحافظة.

اطلع "البقمي" على جميع محتويات المعرض المصاحب الذي يضم أنواعاً وأصنافاً عالمية متميزة من منتجات المانجو التي تمثل مختلف الأصناف بالمناطق التي تحت نطاق خدمات المركز بما فيها محافظة القنفذة.

كما تفقد "البقمي" جناح مركز الأبحاث الزراعية بمنطقة جازان حيث قام مدير عام المركز بشرح مفصل عما يقوم به المركز من خدمات للمزارعين بمنطقة جازان وما جاورها من مناطق وصولاً إلى المدينة المنورة.

وأوضح المهندس السلامي ما يتضمنه المعرض من معروضات و أبحاث حول موسم المانجو، مشيداً بالتطورات وزيادة نسبة الإنتاج الزراعي والإنجازات المحققة للعام الحالي، حيث يمثل المانجو واحداً من أهم المحاصيل الزراعية في المحافظة.

وفى الختام تم تكريم المشاركين والداعمين والجهات المساهمة في فعاليات المهرجان ومن ضمنها مركز الأبحاث الزراعية بمنطقة جازان.

شارك برأيك
72
468

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
12,479
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
35,213
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
40,222
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
47,345

كاريكاتير

#القبض_علي_جاسوس_قطري_باليمن

المقالات

(القدية) وخطوة نحو الجنوب!!

(القدية) وخطوة نحو الجنوب!!

أحمد الحربي
انتهى زمن الأربعة الكبار

انتهى زمن الأربعة الكبار

سلطان رديف
قيمة الشهادة

قيمة الشهادة

يحيى فقيهي
قيمة الشهادة

قيمة الشهادة

يحيى فقيهي
لمن.. نبارك؟!!

لمن.. نبارك؟!!

وحيد بغدادي
الكهرباء في جازان..!!

الكهرباء في جازان..!!

أحمد الحربي
خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

ماجد الحربي
نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

جمعان الكرت
الصبر على السعوديين..!!

الصبر على السعوديين..!!

محمد الصيـعري
ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

مها عبدالله الحقباني
نحو تحوُّل ثقافي أشمل

نحو تحوُّل ثقافي أشمل

هلال الهلالي
انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة
ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة