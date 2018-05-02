محافظ القنفذة يدشن مهرجان المانجو التاسع

يضم أنواعاً وأصنافاً عالمية متميزة

دشن محافظ القنفذة فضا بن بين البقمي فعاليات مهرجان المانجو التاسع للعام الحالي 1439هـ، وذلك بحضور مدير عام مركز الأبحاث الزراعية بمنطقة جازان المهندس أحمد بن علي السلامي وعدد من مديري الدوائر الحكومية بالمحافظة.

اطلع "البقمي" على جميع محتويات المعرض المصاحب الذي يضم أنواعاً وأصنافاً عالمية متميزة من منتجات المانجو التي تمثل مختلف الأصناف بالمناطق التي تحت نطاق خدمات المركز بما فيها محافظة القنفذة.

كما تفقد "البقمي" جناح مركز الأبحاث الزراعية بمنطقة جازان حيث قام مدير عام المركز بشرح مفصل عما يقوم به المركز من خدمات للمزارعين بمنطقة جازان وما جاورها من مناطق وصولاً إلى المدينة المنورة.

وأوضح المهندس السلامي ما يتضمنه المعرض من معروضات و أبحاث حول موسم المانجو، مشيداً بالتطورات وزيادة نسبة الإنتاج الزراعي والإنجازات المحققة للعام الحالي، حيث يمثل المانجو واحداً من أهم المحاصيل الزراعية في المحافظة.

وفى الختام تم تكريم المشاركين والداعمين والجهات المساهمة في فعاليات المهرجان ومن ضمنها مركز الأبحاث الزراعية بمنطقة جازان.