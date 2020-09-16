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"زراعة شقراء" تستضيف ورشة عمل حول "منصة ري"

نفّذت لوحات إرشادية على السدود مع اقتراب موسم الأمطار

استضاف المركز الإرشادي التابع لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة شقراء، ورشة عمل عن "منصة ري" وطريقة التسجيل والاعتمادات الخاصة بها، وطباعة الشهادات التي تقوم بها المؤسسة العامة للري بمحافظة الأحساء.

أدار الورشة المهندس محمد عبدالعزيز الدرويش؛ ويوسف عادل الملحم؛ بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض.

حضر الورشة ممثلو مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظات: الدوادمي وعفيف ومرات وضرما والمزاحمية والقويعية.

من جانب آخر، أوضح مدير مكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة شقراء المهندس هليل الكرشمي، أن المكتب قام بوضع لوحات إرشادية تحذيرية على السدود، بهدف توجيه المواطنين والمقيمين بالابتعاد عن برك السدود وعدم السباحة فيها أثناء هطول الأمطار، إضافة إلى التأكد من عمل بوابات السدود ونظافتها، نظراً لقرب دخول موسم الأمطار، بإذن الله.

وزارة البيئة والمياه والزراعة شقراء

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"زراعة شقراء" تستضيف ورشة عمل حول "منصة ري"
سبق

استضاف المركز الإرشادي التابع لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة شقراء، ورشة عمل عن "منصة ري" وطريقة التسجيل والاعتمادات الخاصة بها، وطباعة الشهادات التي تقوم بها المؤسسة العامة للري بمحافظة الأحساء.

أدار الورشة المهندس محمد عبدالعزيز الدرويش؛ ويوسف عادل الملحم؛ بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض.

حضر الورشة ممثلو مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظات: الدوادمي وعفيف ومرات وضرما والمزاحمية والقويعية.

من جانب آخر، أوضح مدير مكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة شقراء المهندس هليل الكرشمي، أن المكتب قام بوضع لوحات إرشادية تحذيرية على السدود، بهدف توجيه المواطنين والمقيمين بالابتعاد عن برك السدود وعدم السباحة فيها أثناء هطول الأمطار، إضافة إلى التأكد من عمل بوابات السدود ونظافتها، نظراً لقرب دخول موسم الأمطار، بإذن الله.

16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
11:14 AM

"زراعة شقراء" تستضيف ورشة عمل حول "منصة ري"

نفّذت لوحات إرشادية على السدود مع اقتراب موسم الأمطار

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فلاح الجوفان - شقراء
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استضاف المركز الإرشادي التابع لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة شقراء، ورشة عمل عن "منصة ري" وطريقة التسجيل والاعتمادات الخاصة بها، وطباعة الشهادات التي تقوم بها المؤسسة العامة للري بمحافظة الأحساء.

أدار الورشة المهندس محمد عبدالعزيز الدرويش؛ ويوسف عادل الملحم؛ بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض.

حضر الورشة ممثلو مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظات: الدوادمي وعفيف ومرات وضرما والمزاحمية والقويعية.

من جانب آخر، أوضح مدير مكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة شقراء المهندس هليل الكرشمي، أن المكتب قام بوضع لوحات إرشادية تحذيرية على السدود، بهدف توجيه المواطنين والمقيمين بالابتعاد عن برك السدود وعدم السباحة فيها أثناء هطول الأمطار، إضافة إلى التأكد من عمل بوابات السدود ونظافتها، نظراً لقرب دخول موسم الأمطار، بإذن الله.

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