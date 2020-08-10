"تنظيم الكهرباء" تطلق حملة "تعويضك مضمون".. هكذا تشتكي وهنا تستحق "التعويض"

تهدف إلى تعزيز دور الهيئة في رفع وعي المستهلكين بحقوقهم والواجبات التي عليهم

أطلقت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، حملتها الإعلامية التوعوية تحت شعار "تعويضك مضمون"؛ وذلك بهدف تعزيز دورها في رفع وعي مستهلكي الكهرباء بحقوقهم لدى مقدم الخدمة الكهربائية والواجبات التي تقع عليهم تجاهه.

وتعمل الهيئة من خلال هذه الحملة على نشر رسائل متنوعة لزيادة وعي المستهلكين وإبراز حقوقهم لدى مقدم الخدمة، ومن هذه الرسائل توضيح مراحل تقديم الشكوى على الخدمة المقدمة؛ حيث يحق للمستهلك التقدم بشكوى إلى الهيئة في حالة لم يحل مقدم الخدمة الكهربائية مشكلته أو شكواه خلال عشرة أيام عمل أو لم يقتنع بالحل.

كما تتناول الحملة، حق المستهلك في استمرار حصوله على الخدمة الكهربائية دون انقطاع، بالإضافة إلى تعويضات المستهلك، من خلال إبراز المعايير المضمونة والتعويضات المستحقة في حال أخفق مقدم الخدمة في تحقيقها، وتوضيح الحالات التي يحظر فيها فصل الخدمة الكهربائية لعدم السداد، كذلك عدم قيام مقدم الخدمة بفصل التيار إلا بعد استيفاء الإجراءات النظامية للفصل الصادرة من الهيئة.

وأوضحت الهيئة الوسائل التي تمكّن مستهلكي الكهرباء من التواصل معها في حال عدم الرضا عن الخدمة المقدمة لهم؛ وذلك من خلال الاتصال على الرقم المجاني (8001259000) أو من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أو عبر الموقع الإلكتروني للهيئة (www.ecra.gov.sa).