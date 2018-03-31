"الدفاع المدني" يخمد حريقَيْن منفصلَيْن بـ"فيفاء".. ولا إصابات

وقعا في منطقتَيْ خلاء بالمحافظة

باشرت فِرق الدفاع المدني حريقَيْن في موقعَيْن منفصلَيْن بمحافظة فيفاء، دون تسجيل خسائر في الأرواح.

وكانت النيران قد اندلعت في منطقتَيْ خلاء بفيفاء، فيما تمكّنت فِرق الدفاع المدني من الوصول للموقعَيْن، وإخماد الحريقَيْن، والسيطرة على النيران قبل توسعها.