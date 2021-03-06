ارتفاع قياسي لمخاطر الاستثمار في تركيا.. و"بلومبرغ": المؤشر قفز لـ 60.48 نقطة

وصلت لأعلى مستوياتها استناداً لمؤشرات الحوكمة ومؤشرات اجتماعية وأمنية أخرى

ارتفعت مخاطر تركيا إلى أعلى مستوياتها القياسية، وفقاً لمؤشرات مؤسسة جيوكوانت الاستشارية التي تحدّد حجم المخاطر للمستثمرين، استناداً لمؤشرات الحوكمة، ومؤشرات اجتماعية وأمنية.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أمس الجمعة، أن مؤشر المخاطر في تركيا ارتفع إلى 60.48 نقطة، على مقياس من صفر إلى 100 نقطة، حيث إن ارتفاع الرقم يعني ارتفاع درجة المخاطر.

ووفق "الألمانية" تشير التوقعات في الشهر الذي ينتهي في 4 أبريل، إلى أن المخاطر في تركيا سترتفع أكثر إلى 60.7 نقطة.

وسجّلت تركيا في المتوسط، العام الماضي 59.88 نقطة.