"الداخلية": استمرار إيقاف المناسبات والحفلات في قاعات الأفراح والاستراحات

أكدت وزارة الداخلية استمرار إيقاف المناسبات والحفلات كافة. ويشمل ذلك حفلات الزواج، واجتماعات الشركات وما في حكمها، وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وكذلك في الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لتلك الأغراض، وذلك حتى إشعار آخر.

جاء ذلك في تحديث للبروتوكولات الوقائية الخاصة بقاعات الأفراح والمناسبات في موقع هيئة الصحة العامة.